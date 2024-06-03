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«Калашников» представил беспилотник «Легионер» на салоне «Комплексная безопасность-2024»

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БПЛА «Легионер-Е33К»
БПЛА «Легионер-Е33К».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Специалисты Группы компаний «Тихие Крылья» концерна «Калашников» представили беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электрическом двигателе «Легионер-Е33К» на XV Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2024». Он предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов.

«Применение беспилотных воздушных судов (БВС) для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование наших технологий в борьбе с лесными пожарами позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей. Для решения таких задач мы предлагаем БВС серии «Легионер» и «Альфа-Е», которые способны обеспечить дистанционное зондирование местности и получение оперативных данных о состоянии территории», – прокомментировал представитель концерна «Калашников».

Напомним, «Альфа-Е» – электрический универсальный вертолет с возможностью зависания в воздухе. Технические возможности беспилотного воздушного судна позволяют выполнять комплексные горизонтальные и вертикальные инспекции, аэромагниторазведку, воздушное лазерное сканирование, аэрофотосъемку.

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