В Белом доме заявили, что Байден понимал последствия одобрения ударов по РФ

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, существуют ограничения в отношении того, какие цели ВСУ могут поразить и как далеко они могут зайти

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден понимал все возможные последствия перед одобрением запроса Украины разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

"Президент рассмотрел эту тему с межведомственной группой. Он убедился, что понимает все последствия запроса, и затем одобрил его. Он ограничен Харьковской областью и ограничен в отношении того, какие цели они могут поразить и как далеко они могут зайти", - подчеркнул он.

Между тем, по словам Кирби, Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал дипломат, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.