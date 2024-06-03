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ТАСС

DPA: Саудовская Аравия не примет участие в конференции в Швейцарии

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Эр-Рияд
Эр-Рияд.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Юрьев

По данным агентства, страна отказалась от участия в конференции из-за отсутствия там России

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде

По его информации, 1 июня Саудовскую Аравию хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревавшийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Однако теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции, отметили источники DPA. Ранее агентство сообщало, что в Джидде Зеленский планировал встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Официального подтверждения этой информации со стороны Эр-Рияда пока нет.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине на курорте Бюргеншток. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не может присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии, так как призыв Пекина к равноправному участию в переговорах как России, так и Украины, расходится с повесткой встречи. По словам Мао Нин, Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна проводиться с учетом трех важных элементов: на ней должны присутствовать представители как РФ, так и Украины, участие всех сторон должно быть равноправным, а все мирные планы должны быть справедливо рассмотрены.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 апреля, что проведение конференции по Украине в Швейцарии - это "путь в никуда". По его словам, Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом. 

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Лавров Сергей
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