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ТАСС

В Минфине США заявили, что будут препятствовать развитию российского ВПК

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Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам первого замминистра финансов Уолли Адейемо, Соединенные Штаты и ЕС намерены "засыпать песок в шестеренки российской военной машины", ограничив возможности импортировать компоненты для производства боеприпасов, ракет и бронетехники

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Западные страны будут препятствовать развитию военно-промышленного комплекса РФ с помощью более жестких режимов экспортного и санкционного контроля. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в статье для газеты Financial Times.

"Назначение [президентом РФ] Владимиром Путиным экономиста [Андрея Белоусова] на должность главы Минобороны России говорит о том, что экономика страны сфокусирована на производстве военного оборудования. Это прямой результат целенаправленных усилий США и наших партнеров по использованию [режимов] по контролю за санкциями и экспортом для причинения ущерба военно-промышленному комплексу России", - написал он.

Адейемо заявил, что США и европейские страны намерены "засыпать песок в шестеренки российской военной машины" путем ограничения возможностей РФ импортировать компоненты для производства боеприпасов, ракет и бронетехники. По его словам, Вашингтону и союзникам необходимо добиться того, чтобы "чувствительные товары двойного назначения - от станков до микроэлектроники - не попадали" в Россию.

"Мы понимаем, что это непростая работа, которая требует времени. Эти действия в краткосрочной перспективе могут сказаться на прибыли, особенно тех предприятий, которые имеют давние отношения с Россией. Но мы должны ясно понимать, что амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти. Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня", - утверждал чиновник. 

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