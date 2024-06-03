Новый северокорейский танк носит название "Чхонма-2"

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что 28 мая 2024 года лидер КНДР товарищ Ким Чен Ын посетил Академию национальной обороны КНДР в связи с 60-летием ее основания. В телерепортаже с этого визита в экспозиции Академии национальной обороны КНДР был продемонстрирован ряд уже известных или ранее не показывавшихся современных и перспективных образцов вооружения и боевой техники северокорейской разработки.

Модель нового северокорейского танка "Чхонма-2" (천마-2호), ранее известного под западным обозначением М-2020, продемонстрированная в ходе посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном Академии национальной обороны КНДР, 28.05.2024 (с) кадр из репортажа телевидения КНДР

В частности, в зале образцов бронетанкового и артиллерийского вооружения Академии Ким Чен Ыну были продемонстрированы модели нового уже известного северокорейского танка, обычно фигурирующего под западным обозначением М-2020, 155-мм самоходной гаубицы, 76-мм корабельной универсальной артиллерийской установки (клона Leonardo/Oto Melara Super Rapid), а также ранее неизвестных колесной (8х8) бронированной машины с пушечным вооружением и 120-мм (?) самоходного орудия-миномета на гусеничном шасси. Также были продемонстрированы новый танковый дизельный двигатель и оптико-электронные системы нового танка.

В репортаже было сообщено, что новый северокорейский танк, ранее известный под западным обозначением М-2020, имеет официальное название "Чхонма-2" (천마-2호). Впервые данные танки были показаны на военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10 октября 2020 года.

В числе других замеченных в экспозиции Академии экспонатов стоит отметить 155-мм артиллерийские снаряды, оснащенные модулями коррекции, аналогичными американским PGK, и модули планирования и коррекции для авиационных бомб.

Посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном Академии национальной обороны КНДР, 28.05.2024 (с) ЦТАК и кадры из репортажа телевидения КНДР

Видео (содержательная часть начинается с 23-й минуты):