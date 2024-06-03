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Интерфакс-АВН

SpaceX планирует 6 июня провести новый тестовый пуск самой большой в мире ракеты Starship

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Starship
Разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Источник изображения: SpaceX

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Очередной, четвертый тестовый запуск разрабатываемой в США тяжелой ракеты Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, будет предпринят 6 июня, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После одного витка вокруг Земли непилотируемый корабль должен будет приводниться в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

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Страны
Индия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
SLS
Луна
Марс
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