SpaceX планирует 6 июня провести новый тестовый пуск самой большой в мире ракеты Starship

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Очередной, четвертый тестовый запуск разрабатываемой в США тяжелой ракеты Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, будет предпринят 6 июня, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После одного витка вокруг Земли непилотируемый корабль должен будет приводниться в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).