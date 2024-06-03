"Зеленский ощетинился". Почему возникла напряженность в отношениях Украины и США, и к чему это может привести (Страна.ua, Украина)

"Страна": на Украине увольняют прозападных чиновников, борющихся с коррупцией

Отношения США и Украины находятся на самом низком уровне с начала конфликта, пишет "Страна". Зеленский обижен, что Байден пренебрегает посещением саммита мира. Ответные претензии вызваны недостаточными усилиями Украины в борьбе с коррупцией.

Западная пресса сообщила о новом витке напряженности между Украиной и США. Непосредственных поводов для разногласий два.

Первый — позиция руководства США относительно предстоящего саммита мира в Швейцарии и внутренней политики Украины. Имеется в виду пока еще не подтвержденный официально отказ американского президента Джо Байдена присутствовать на швейцарском форуме, несмотря на личные просьбы Владимира Зеленского. Вместе с нежеланием Китая участвовать этот удар может резко уменьшить значимость мероприятия и разрушить возлагаемые на него Киевом надежды.

Второй момент — это претензии американцев к внутренней политике Украины и к состоянию дел по борьбе с коррупцией. В США не одобрили устранение из системы власти людей, "оказавшихся особенно близкими к Вашингтону".

Речь идет о бывшем вице-премьере Александре Кубракове, чье увольнение действительно было спровоцировано его сближением с американским посольством. Вашингтон счел нужным обратить внимание Киева на необходимость усиления борьбы с коррупцией, что в украинском руководстве, как утверждается, было встречено в штыки.

Как будут дальше развиваться события и к чему приведут, выясняла "Страна".

Саммит мира и не только

Мы сообщали о публикациях в западной прессе, в которых говорится о появившихся недавно трениях между США и Украиной.

The Financial Times пишет, что отношения между странами сегодня имеют противоречивый характер.

С одной стороны, Киев и Вашингтон готовятся к подписанию договора по безопасности, который, вероятно, станет ключевым в череде аналогичных документов, подписанных с другими союзниками.

С другой стороны, как выражаются некоторые собеседники FT среди украинских чиновников, "отлив" в отношениях довел их до самого низкого уровня с начала российско-украинского конфликта.

Причин несколько: полугодичная задержка с голосованием конгресса за выделение помощи США Украине, отсутствие прогресса в продвижении страны к членству в НАТО в свете предстоящего саммита альянса в июле, атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России, запрет администрации Байдена использовать американское оружие для целей внутри международно признанных границ РФ.

По последнему пункту, правда, есть подвижка: по сообщениям всё той же западной прессы, американские власти таки разрешили использовать оружие вблизи украинских границ. Однако не дальнобойным оружием, хотя как раз на последнем особенно и настаивали украинские власти.

Но наибольшую озабоченность офиса президента Украины (ОП), по данным FT, вызывает отношение американского руководства к саммиту мира, запланированному на июнь.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник в беседе с корреспондентом газеты использовал слово "паранойя", описывая ситуацию в ОП относительно подготовки форума.

"Зеленский глубоко озабочен военной ситуацией и особенно сильно — мирным саммитом в июне", — утверждает источник. Байден может не приехать на саммит, несмотря на уговоры Зеленского. Хотя США будут представлены неким официальным лицом. При этом Зеленский и Байден встретятся перед швейцарским мероприятием на саммите G7 в Италии, где, собственно, и подпишут договоренности по безопасности.

Это, впрочем, не уменьшило раздражение ОП по поводу позиции США относительно саммита мира. Как утверждает FT, президентскому офису дали отмашку в эфирах и прессе критиковать Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на форуме.

Некоторые члены правительства сказали, что они "начали волноваться" по поводу методов, используемых Зеленским для коммуникации с США. Один из них заявил, что Зеленский был "очень раздражен" по поводу Байдена, добавляя, что их волнует "открытое провоцирование" Белого Дома. "Не кусай руку, которая тебя кормит", — сказал один из украинских чиновников.

В свою очередь The Washington Post называет еще две причины роста напряженности между Украиной и США. Речь о последних кадровых решениях Зеленского и борьбе с коррупцией. Как пишет WP, люди, которые были "наиболее близки к Вашингтону и готовы были бороться с коррупцией", недавно лишились должностей.

"Особую тревогу" якобы вызвало увольнение вице-премьера Кубракова. По данным "Страны", он действительно очень тесно общался с американским посольством и в какой-то момент начал действовать слишком независимо, позволяя себе, например, давать показания в антикоррупционных органах на других представителей власти, что многими было воспринято как предательство правящей команды. А на все претензии к своей деятельности со стороны ОП начинал "козырять" связями с американским посольством.

Что касается борьбы с коррупцией, то в ходе недавнего визита в Киев госсекретарь Блинкен озвучил украинскому руководству "удвоенные требования". Однако Зеленский с этим не согласился и, по словам собеседников издания, присутствовавших на встрече с Блинкеном, во время беседы "ощетинился". После этого многие украинские чиновники, близкие к Зеленскому, раскритиковали выступление госсекретаря с гитарой в столичном баре как "бесчувственное".

Напомним, по данным "Страны", Блинкен в ходе встречи выставил Зеленскому ряд требований, включая кадровые. С ними глава киевского режима не согласился. При этом Зеленский высказал претензии к послу США на Украине Бриджит Бринк, а с ними, в свою очередь, не согласился Блинкен. Бринк, по данным источников в политических кругах, как раз и была близка к Кубракову, а также патронирует антикоррупционных активистов, критикующих власть.

WP считает, что после саммита НАТО в Вашингтоне "ближайшие месяцы принесут еще больше горячих точек" в отношениях, потому что Украина вряд ли получит желаемое приглашение в альянс. Кроме того, есть разногласия и по военной теме. Каждая сторона теперь заявляет, что у другой нет четкого пути к победе.

"Похоже, у них заклинило GPS", — сказал об украинском руководстве высокопоставленный европейский дипломат.

"Будем дальше огрызаться"

В комментарии "Стране" народный депутат Александр Васюк (партия "Слуга народа"), который входит в группу по межпарламентским связям с США, охарактеризовал состояние отношений между Украиной и США как "неизменное".

"Они на высоком уровне. В ближайшее время мы подпишем с США договор о безопасности на 10 лет, который еще значительно расширит стратегическое партнерство в сфере безопасности и обороны между нашими странами. Во всех ключевых направлениях мы имеем стабильную коммуникацию и поддержку, это касается, в том числе, вопросов восстановления, оборонной помощи, в энергетической и экономической сферах. США для нас были и остаются ключевым партнером в борьбе с врагом", — заявил народный избранник.

При этом высокопоставленный собеседник в правящей команде подтверждает наличие "сложной фазы" в отношениях. "Это не вчера началось. Осадок накапливался постепенно. Партнеры не всегда входят в наше положение, но порой выставляют много требований, в том числе внутриполитического характера. Но я бы не драматизировал ситуацию. Хотя претензии по поводу посла США Зеленский действительно озвучивал и просил его утихомирить", — говорит источник "Страны".

По мнению политолога Руслана Бортника, у описанных процессов в двусторонних связях общая причина. Мы наблюдаем последствия "уменьшения роли администрации США в украинских делах". Вероятно, еще один "скачок" напряженности в отношениях произойдет во время саммита НАТО, где Украине, по всей видимости, откажут в скором принятии в альянс.

"Действия американской администрации диктуются логикой избирательной кампании. И в этой логике Украина не самый популярный объект. По-прежнему много споров по поводу выделения средств на нашу страну. Поэтому демонстрировать постоянную активность на украинском "фронте" невыгодно. Американскому избирателю все-таки важнее слышать о предлагаемых решениях множества проблем его страны. А Киев хочет оставаться в фокусе внимания элиты США и раздражается, когда это не совсем получается", — комментирует политолог "Стране".

При этом американцев стали во многих вопросах заменять европейские союзники Украины. Соответственно, их роль, как и самого Европейского союза, увеличилась.

"Евроинтеграция — более реалистичный вариант, чем присоединение к НАТО, хотя этот процесс тоже идет сложно. Однако под ее влиянием, как и в силу перемен отношений с США, идет переформатирование сегмента украинского политикума, "заточенного" на Запад. Мы видим, как многие игроки из этого лагеря, ориентированные на США и их посольство в Киеве, теряют влияние, кто-то уже меняет патронов. Усиливаются те, кто был изначально с Европой. Офис президента (ОП) хочет воспользоваться этой ситуацией для усиления своей позиции и демонстрации своей безальтернативности во внутриукраинских вопросах", — комментирует Бортник изданию.

В таком контексте Зеленский считает возможным игнорировать мнения послов западных стран в Киеве или спорить с ними.

"Зеленский, полагаю, думает, что, раз у него прямой диалог со многими лидерами стран Запада, он может обойтись без указаний послов. Если ситуацию можно решить прямой коммуникацией с главами государств, в том числе США, Германии, Франции, можно обойтись без посольств", — говорит Бортник.

Поэтому, по мнению политолога, стоит ожидать, что зачистка прозападных фигур, которые "работают больше на Запад, чем на ОП", продолжится.

"Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут даже попасть под каток правоохранительных органов. В целом курс на аудит отношений с Западом будет продолжен после выборов американского президента и в Европарламент. Всё, конечно, зависит от ситуации на фронте, но вероятно, что былых романтических отношений уже не будет. Стороны станут стремиться к прагматике. Возвращение к строгому следованию в фарватере американской политики произойдет только в том случае, если Вашингтон примет на себя четкие государственные обязательства по поддержке Украины и будет их в сроки выполнять", — полагает Бортник.

Высокопоставленный собеседник во власти при этом подчеркивает, что коренного перелома в отношениях с США не будет.

"Всё будет развиваться, как всё в этой стране развивается. Будем огрызаться, но в конце концов выполнять. Какие бы ни были споры, 90% от требуемого всегда "на табло". Порошенко ведь тоже делал, но перед этим юлил. Даже если будет избран Трамп, бодаться будем сильнее (он, кстати, такое любит) и тоже делать. Однако если наши интересы не будут учитываться, это повлияет на отношение людей к союзникам. И возможно, на будущих выборах народ проголосует за евроскептиков. И Украина будет себя вести а-ля нынешняя Хорватия или Северная Македония. От "интеграций" никто не будет отказываться, но станут говорить, что не надо нам, например, предлагать гражданские партнерства ввести. Лучше помогите нашей экономике льготными кредитами. А военным дайте условно 10 "Патриотов"", — утверждает источник.

В политических кругах Украины бытуют две разные версии относительно происходящего и дальнейших перспектив развития событий.

По первой из них нынешнее напряжение в отношениях, как и публикации об этом в западных СМИ, — "буря в стакане воды". Она вызвана субъективными факторами.

"За последние 10 лет на Украине сложился класс "профессиональных активистов" — связанных с западными структурами организаций, политиков и журналистов, которые презентуют себя Вашингтону и европейским странам как главных проводников западного проевропейского курса. Это своего рода уже "мафия". Они наладили хорошие отношения со всеми послами США, которые были в Киеве в последние годы, и через них пытаются влиять на повестку западных стран в отношении Украины. Также до недавних пор под их сильным влиянием было национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Однако после ухода Сытника и увольнения руководителя детективов Калужинского их влияние на НАБУ ослабло. Новый руководитель НАБУ Семен Кривонос и его первый зам Гизо Углава уволили детективов, связанных с Сытником и Калужинским. В ответ активисты натравили на НАБУ специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), которой руководит подконтрольный им Клименко, связанный с Калужанским. Плюс к этому они взяли в оборот Кубракова. Но его уволили. Поэтому "мафия" и бьет во все колокола, через посла США пытается натравить на Зеленского Вашингтон, а также организует соответствующие публикации в западных СМИ. Но Зеленский напрямую общается с Байденом и со всеми руководителями Запада. И они ему никаких претензий не выставляют. Наоборот, сотрудничество идет стратегическое. Есть спорные вопросы, но они решаются", — говорит источник, близкий к Банковой.

В то же время источник "Страны" в политических кругах полагает, что отношения Зеленского и администрации Байдена "четко идут по наклонной".

"Зеленский всё больше переходит в разряд таких же неудобных для Вашингтона союзников, как Нетаньяху или же европейские правые вроде польского президента Дуды. Это касается и вопросов внутренней политики, и возможных переговоров по прекращению конфликта на Украине, если до них дойдет, а также в целом хода конфликта и соблюдения накладываемых США ограничений. По всем этим моментам американцам нужна в Киеве более управляемая ситуация, чем сейчас при Зеленском, который хочет держать все процессы под своим контролем и делает далеко не всё, что просят США. Это не означает, что Вашингтон будет предпринимать усилия, чтоб Зеленского сейчас убрать с поста. Во-первых, идет конфликт, и смена власти чревата дестабилизацией. Во-вторых, на носу американские выборы. И вряд ли Байден сейчас захочет проводить такие рискованные проекты, как смена власти на Украине. В-третьих, пока менять не на кого. Был Залужный, но он уехал в лондонскую ссылку. Поэтому Вашингтон, скорее, будет пытаться и далее как-то влиять и корректировать курс, но без резких движений. Однако элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы. В том числе и на военное взаимодействие", — говорит источник.

Автор: Денис Рафальский.