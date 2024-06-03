AG: эксперт раскрыл три признака ослабления Америки на мировой арене

Соединенные Штаты растеряли свое влияние и больше не могут называться сверхдержавой, пишет AG. Недавно ее вышвырнули из Нигера, а Грузия преподнесла урок неповиновения, приняв закон об иноагентах. Американцам придется привыкать к новым реалиям.

Если мы хотим, чтобы Америка была в безопасности и обладала влиянием, нам нужно создавать для нее прочную основу, состоящую из соблюдения мира, уважительного отношения к человеческой жизни и к суверенитету других стран.

В годы президентства Буша демократы часто критиковали его внешнюю политику, жалуясь, что он поступает как ковбой, в одностороннем порядке развязывая войны без одобрения "мирового сообщества". Интернационализм в особенности стал в 2004 году навязчивой идеей для кандидата в президенты от Демократической партии Джона Керри, который в пух и прах разносил администрацию Буша за пренебрежительное отношение к ООН и за травмирование Франции своей политикой в отношении Ирака.

Обама в основном был любимцем иностранных руководителей, потому что он ослаблял американскую власть и престиж в попытке загладить историческую вину колониализма и западного шовинизма, как она ему представлялась. Это было заметно в его одержимом стремлении заключить иранскую сделку, принять участие в киотских соглашениях, помочь НАТО с нападениями на Ливию и Сирию, а также наглядно проявлялось в общем настрое публичной дипломатии во время "арабской весны".

Но при этом Америка в годы правления Обамы осуществила немало интервенций, особенно в его второй срок, так как мы в то время всем заправляли.

Фальшивое "мировое сообщество"

Несмотря на постоянные разговоры о мировом сообществе, это был не более чем фиговый лист, прикрывающий односторонние действия Америки, какая бы партия ни находилась у власти. Такая практика существовала в годы Клинтона, сохранилась она и при Обаме. Когда ООН отказывалась что-то утверждать, мы обращались к НАТО. Когда НАТО отказывалась от участия, мы действовали самостоятельно, как при нанесении первых ударов по Сирии или как при осуществлении политики целенаправленных убийств деятелей "Аль-Каиды"*.

Можно сказать, что после окончания холодной войны Соединенные Штаты поступали как единственная в мире сверхдержава, и Вашингтон сохранял такой курс, какая бы партия ни пришла к власти. Да, на задворках звучали некие аргументы против, но каждая администрация использовала эту прерогативу для навязывания американского представления о "мировом порядке, основанном на правилах". Даже Трамп, выдвинувший программный лозунг "Америка прежде всего", поддержал односторонние действия США в Сирии и увеличил поставки оружия Украине.

На практике ООН, НАТО и все прочие организации существовали для того, чтобы поставлять ресурсы и создавать видимость принципа многосторонних отношений. В противном случае их просто игнорировали. Соединенные Штаты не боялись ни Международного уголовного суда, ни других многочисленных международных организаций, потому что они их финансировали и эти организации были, по сути, бессильны перед лицом американского противодействия.

Наблюдаемое в последнее время ослабление Соединенных Штатов по сравнению с остальным миром означает возникновение новой реальности, которая начинает соответствовать риторике международных организаций и сдерживает все страны, включая США.

Свидетельства ослабления власти и влияния

Есть три свежих примера, которые иллюстрируют стремительное изменение положения Америки на мировой арене.

Соединенные Штаты 20 лет добивались благорасположения и содействия Нигера в войне с террором и построили там авиабазу за 100 миллионов долларов. И вот теперь их выгоняют из этой страны. Ранее Нигер выдворил американскую союзницу Францию.

В то же время Россия быстро и результативно превращается в важного игрока в Африке. Если вы помните, именно в Нигере при администрации Джорджа Буша-младшего разразился скандал с урановым концентратом, а в 2017 году там произошла расправа над американским спецназом.

Как это часто случается во внешней политике Соединенных Штатов, общество почти ничего не знало о нашей официальной деятельности в Нигере. Очевидно, что даже ответственные за принятие решений руководители в правительстве были в неведении. Хороша такая политика или плоха, страны очень редко сталкивают США на обочину. Последний раз нечто подобное произошло в 1992 году, когда нас вышвырнули с военно-морской базы Субик-Бэй на Филиппинах.

Бесцеремонное обращение Нигера с американскими военными говорит о том, что эта страна не очень-то заинтересована в поддержании тесных отношений с Соединенными Штатами и практически не боится последствий. Но даже если Вашингтон слишком много на себя берет и часто вмешивается в чужие дела по всему миру, всегда лучше иметь возможность вмешиваться (или не вмешиваться) на собственных условиях.

Второй пример — это действия Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест воинственного израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот ответил за совершенные военные преступления. Даже на пике общественной критики в адрес США в годы иракской войны или военной кампании в Газе в 2008 году никто бы не осмелился оскорблять в такой манере Соединенные Штаты и их ставленников.

Действительно, Израиль начал войну, не имея детальной стратегии, а его тактика привела к гибели десятков тысяч мирных жителей. Выгнав большую часть жителей Газы на самый юг этой маленькой территории, Израиль сейчас гонит их в обратном направлении, чтобы нанести удар по лагерю беженцев в Рафахе, несмотря на предостережения МУС.

Конечно, на любой войне возникают разногласия в вопросах соразмерного применения силы. Обычно воюющие стороны устанавливают для себя более щедрые стандарты, нежели нейтральные третьи стороны. И тем не менее эти обвинения предъявляются только сейчас, хотя за предшествующие 20 лет Соединенные Штаты нанесли немалый ущерб Ираку, Афганистану, Ливии, Сирии и другим странам.

Это значит, что Америка не в состоянии контролировать предположительно нейтральные институты, которые придерживаются политики интернационализма. Когда она была единственной в мире сверхдержавой, эти институты являлись не более чем атрибутами американской власти и влияния. Они не могли нас остановить, и своим молчанием в некотором роде благословляли Америку на ее действия.

Международные трибуналы с готовностью охотятся на людей типа Слободана Милошевича и прочих противников американской власти и влияния, но не осмеливаются преследовать американского руководителя или кого-то из наших союзников. Такая избирательность по вполне понятным причинам вызывает обвинения в двуличии. Но времена изменились, и МУС почувствовал в себе силы, чтобы объявить в розыск премьер-министра страны, которая является "величайшей союзницей" Америки.

И последний пример ослабления власти и влияния Америки преподнесла Грузия. После "революции роз" в 2003 году и злополучного нападения на Осетию, спровоцировавшего ответные действия России, Грузия выступает за сближение с НАТО и США. Когда она потерпела поражение от России, Соединенные Штаты восприняли победу Москвы как свершившийся факт. Грузия остается союзницей Америки, но у нее фактически нет шансов на вступление в НАТО.

Однако Соединенные Штаты оказывали ей содействие, предоставляя военную помощь, обучая кадры и расширяя там сеть неправительственных организаций. Такие организации предположительно являются образцом для грузинского гражданского общества, но финансируют их преимущественно США, и они часто служат реализации внешнеполитических задач Вашингтона. Опасаясь негативного исхода вооруженного конфликта на Украине, избранное недавно руководство Грузии стремится к восстановлению отношений с Россией. Одним из его приоритетов (и России) является закон, требующий от НКО с иностранным финансированием раскрывать свою принадлежность. Это очень похоже на американский закон Логана.

Соединенные Штаты отреагировали на предложенный закон крайними мерами. Они спровоцировали общественные протесты, а также запретили въезд в США некоторым лидерам популистской партии "Грузинская мечта", предложившим закон об НКО. Конгресс готовит и другие санкции, чтобы вынудить Грузию отказаться от этого закона.

Излюбленные механизмы американской внешней политики во многих странах мира включают операции влияния, причастность к которым можно отрицать, поддержку предпочтительных политических партий, а также разжигание известными и неизвестными средствами насильственных "цветных революций" с целью установления дружественных "демократических" режимов, как это было на Украине, в Грузии и других странах.

Действия Америки по запугиванию Грузии выглядят очень непристойно. Реальная демократия — это по своей сути власть большинства. Грузия избрала правительство, которое выражает волю народа. А народ отворачивается от внешней и внутренней политики, которую Грузия проводила до недавнего времени. Очевидно, что он не желает видеть целую армию финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций, которые распространяют свою пропаганду и влияют на политику страны, не раскрывая зарубежные источники финансирования.

Мне такие действия кажутся вполне разумными. Но ни одна страна на постсоветском пространстве не заходила так далеко, за исключением самой России, принявшей такой закон в 2012 году. Заметьте, после принятия этого закона Россия невосприимчива к такого рода интригам, из-за которых в 2014 году был свергнут режим Януковича на Украине.

Если мы приспособимся, Америка будет преуспевать в многополярном мире

Три этих не связанных между собой события — изгнание американских военных из Нигера, обвинение МУС Нетаньяху и игнорирование американского давления Грузией — являются предвестниками возникновения настоящего многополярного мира. Это значит, что эпоха единственной в мире сверхдержавы, какой были Соединенные Штаты, подошла к концу. Правда не совсем понятно, служила ли эта эпоха интересам американского народа и делу мира и справедливости.

Помогло ли Соединенным Штатам поражение Грузии от России? А как насчет обезглавливания ливийского режима, следствием которого стал разгул терроризма, гибель посла и нескончаемый поток африканской иммиграции в Европу?

В многополярном мире суверенитет и независимость стоят на первом месте. В этом существенное отличие от нынешнего порядка действий единственной сверхдержавы, которая вмешивается во внутренние дела других стран по своему усмотрению, и от эпохи холодной войны, когда подразумевалось, что страны должны находиться на орбите одной или другой противоборствующей стороны.

Иначе говоря, властью и влиянием сегодня надо делиться. Ключевыми словами нашего времени должны стать "реализм" и "справедливость". Если говорить о реализме, то американская стратегия должна заключаться в умелом ориентировании в многополярном мире, в расстановке приоритетов, в отказе от тщеславных проектов, в уменьшении масштабов амбиций и в создании таких силовых структур для достижения целей, которые соизмеримы с нашим военным и промышленным потенциалом и пользуются устойчивой общественной поддержкой.

Справедливость тоже должна находиться в центре нашей политики. Мы должны быть не просто сильными. Мы должны использовать нашу силу высоконравственно и ответственно. Это не только принципиально, но и практично, потому что позволяет избегать конфликтов. Если мы хотим, чтобы наша страна была в безопасности и обладала влиянием, нам нужно создавать для нее прочную основу, состоящую из соблюдения мира, уважительного отношения к человеческой жизни и к суверенитету других стран. Ради этого нам придется отказаться от своей своекорыстной политики использования беспринципных исключений из правил, которые мы навязываем другим.

Автор статьи: Кристофер Роуч (Christopher Roach)

* запрещенная в России террористическая организация.