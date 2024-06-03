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Военное обозрение

Людей заменит автоматизация: Минобороны Японии решает проблему нехватки кадров

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Источник изображения: topwar.ru

В японских вооруженных силах наблюдается нарастающая нехватка личного состава. Как указывается в парламентском отчете, в 2019 году количество новобранцев составляло 14 тыс. чел., в 2022 году – 10,1 тыс., в 2023 году – 8,5 тыс.

Статистика выглядит шокирующей. В одно из подразделений сухопутных сил недавно прибыло всего лишь 30 новых рекрутов

- отмечают парламентарии.

В этих условиях Минобороны уже сделало ряд шагов для решения кадровой проблемы. Так, был повышен максимальный возраст для приема на службу, введены гибкие условия работы для специалистов в таких областях, как кибервойна. Компаниям, нанимающим резервистов, предоставляются щедрые субсидии. Учреждена программа обмена специалистами между бизнесом и военным ведомством. Студентам, которые изучают естественные науки и инженерное дело и намерены служить в войсках, выплачивается ежемесячная стипендия в 54 тыс. йен ($343).

Однако этих мер недостаточно. По прогнозам численность кадрового резерва [видимо, имеются в виду людские ресурсы] в возрасте 18-32 лет сократится почти на четверть в течение 20 лет (до 2044 года). Среди мер, которые необходимо принять, перечислены стимулирование карьеры и введение поощрительных пенсий (по примеру США).

*Но наиболее амбициозные попытки Минобороны бороться с проблемой уменьшения людских ресурсов были предприняты в форме продвижения автоматизации, главным образом за счет форсированного внедрения ИИ, в целях сокращения численности экипажей на кораблях и расширения парка и функциональных возможностей беспилотников воздушного, наземного и морского базирования

- говорится в издании ADM.

Военное ведомство активно перешло к реализации стратегии замены людей роботизированными системами, объявив в прошлом году целый ряд тендеров по закупке различных типов беспилотников, а также средств защиты от них, и запустив проекты по разработке ИИ.

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Страны
Япония
Проекты
AI
БПЛА
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