«Стал головной болью Boeing»: ВВС США отказались принимать топливозаправщики KC-46A Pegasus

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С марта текущего года ВВС США отказались принимать от корпорации Boeing производимые на ее мощностях топливозаправщики KC-46A Pegasus, пока не будет решена проблема со сломанной деталью на стреле самолета.

Проверка выявила поломку карданного подвеса стрелы. Это шарнирное соединение, которое обеспечивает перемещение стрелы по всем трем осям

- пояснил представитель ВВС.

Данный дефект является лишь одной из многих поломок, постоянно сопровождающих новый топливозаправщик.

Pegasus является головной болью Boeing. Несколько критических проблем все еще преследуют самолет

- говорится в издании Breaking Defense.

Как указывается, постоянные затруднения сопровождают систему дистанционного наблюдения, которую операторы стрелы используют для заправки самолетов. Ожидается, что ее преемник, получивший название RVS 2.0, будет готов в 2026 году с задержкой примерно на два года.

В 2011 году Boeing заключил контракт на поставку KC-46A общей стоимостью $4,9 млрд. Соглашение было оформлено по фиксированной цене. В связи с этим авиастроитель, несмотря на серьезные затруднения в реализации программы, не имеет возможности увеличить стоимость самолета. В итоге Boeing понес $7 млрд убытков, которые продолжают расти.

Ошеломляющие потери Boeing на программе Pegasus являются ключевой причиной, по которой компания поклялась больше не подписывать контракты с фиксированной ценой, предполагающие разработки в интересах обороны

- отмечается в издании.

Первоначально ВВС заключили контракт с Boeing на поставку до 179 топливозаправщиков. Теперь планируется закупить еще четыре борта, чтобы общий парк самолетов составил 183 единицы.