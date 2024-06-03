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Военное обозрение

«Не хватает тоннажа для всех вооружений»: Тайвань перезапускает программу постройки фрегатов

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Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное изображение

ВМС Тайваня намерены перезапустить программу «Фрегат нового поколения», призванную обеспечить флот новыми многофункциональными кораблями.

Как отмечается в местном издании UP MEDIA, прежний проект оказался неадекватным решением:

Флот оказался слишком оптимистичен в отношении этой программы. На корабле водоизмещением 4500 тонн невозможно разместить все системы вооружения и оборудование, необходимые для ведения современной противовоздушной, надводной и противолодочной борьбы.

Ввиду нехватки тоннажа в пересмотренной программе водоизмещение фрегата должно составить уже 6000 т: пример других стран показывает, что этот габарит позволяет сделать корабль многофункциональным. Его планируется оснастить американской РЛС с АФАР AN/SPY-7 [данный радар является «сердцем» американской боевой системы Aegis].

Источник изображения: topwar.ru

Проект фрегата нового поколения по состоянию на 2017 год

О планах строительства фрегатов нового поколения было заявлено еще в 2016 году. В 2017 году была представлена модель корабля, способного «сдерживать интенсивные атаки». Отвечать за сканирование угроз должна была система Aegis А (что требовало разрешения США на продажу).

При этом местный Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) вёл разработку собственной РЛС, создав в итоге радар с пассивной ФАР (в наземной и корабельной версиях). Однако флот изменил свой запрос, затребовав создание РЛС с АФАР, которая к тому же должна была быть достаточно компактной, чтобы поместиться на борту 4500-тонного корабля. Разработчики не смогли решить эту задачу.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
Иджис
Проекты
АФАР
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