ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

Офицер батареи: ВСУ снижают применение орудий на Купянском направлении

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн - РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура".

"Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов – ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах", - сказал он.

По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией.

"Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил собеседник агентства.