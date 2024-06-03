Маск понадеялся обнаружить на Юпитере много интересного

Илон Маск: человечество обнаружит много интересного на спутниках планеты Юпитер

Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что на спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много интересного. Такое предположение он сделал в социальной сети X.

Бизнесмен прокомментировал публикацию научно-популярного паблика "Black Hole", посвященную второму по величине спутнику Юпитера Каллисто. «Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера», — отметил он.

Ранее Маск заявил, что даже в том случае, если человечество отправит зонды для изучения Вселенной, им вряд ли удастся найти разумную жизнь. По его словам, в лучшем случае они отыщут остатки давно исчезнувших цивилизаций.

В декабре 2023 года предприниматель заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».