Русские прощупывают границы НАТО в Прибалтике. Чем ответит Запад? (Pravda, Словакия)

Pravda: НАТО увидела угрозу в желании России скорректировать границу на Балтике

Желание России скорректировать морскую границу на Балтике и исправить ошибки СССР в НАТО назвали прощупыванием Запада, пишет Pravda. Тут же заговорили о якобы исходящих от Москвы угрозах. О том, что она намерена действовать согласно конвенции ООН по морскому праву автор статьи предпочел не упоминать.

Андрей Матишак

В 2016 году глава Кремля Владимир Путин объявил, что сам не знает, где кончаются границы России. Также он сказал, что пошутил. Но теперь мало кто смеется над этой шуткой.

На прошлой неделе появилось предложение Министерства обороны Российской Федерации, в котором говорилось, что Россия планирует расширить свои территориальные воды, изменив морскую границу с Финляндией и Литвой. После того, как об этом сообщили СМИ, а упомянутые страны запротестовали, документы изъяли из интернет-пространства. Но через несколько дней Эстония заявила, что российские пограничники убрали навигационные буи с эстонской стороны реки Нарва, разделяющей два государства.

Прощупывание Запада

Как расценивать эти шаги Москвы, и какой ответ, по мнению экспертов, может получить Россия от заинтересованных стран и их союзников по Североатлантическому альянсу? Разумеется, все это происходит в момент, когда Москва добивается тактического успеха на украинском фронте и все чаще говорят о том, что если Владимир Путин захватит своего соседа, Европе грозит вооруженная конфронтация с Кремлем. Благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море превратилось так сказать в "озеро Североатлантического альянса", поскольку омывает берега преимущественно членов альянса. Однако в некоторых областях региона столкнулись с перебоями GPS-сигнала, что влияет не только на коммерческие перевозки, но и на военные объекты НАТО в регионе. Дело зашло настолько далеко, что финские авиалинии Finnair в мае отменили полеты из Хельсинки в эстонский Тарту. Проблема заключается именно в том, что самолеты не могли полагаться на GPS-навигацию.

Виноваты ли российские генераторы помех? "В Финляндии это явление расценивают как часть гибридной войны, которую Россия ведет против стран НАТО уже пару лет. Политики и граждане видят угрозу с востока и признают ее, не драматизируя, но и не недооценивая", — заявил порталу "Дойче велле"* Аркадий Мошес, глава исследовательской программы Восточного партнерства и России в финском институте международных отношений.

Специалисты считают, что Москва "прощупывает" Запад. "Предложения о самовольном изменении морских границ и устранение навигационных буев, обозначающих речную границу, — примеры тактики России, которая пытается найти слабые места противника. Москва ждет реакции, и чем слабее она будет, тем больше осмелеет Кремль. Одностороннее изменение границ однозначно незаконно. Такие вещи делаются в процессе двусторонних дипломатических переговоров. Так было, например, в 2014 году, когда Россия и Эстония встречались за столом переговоров. Но Москва просто не ратифицировала договор, чтобы впоследствии могла использовать эту потенциальную проблему", — заявил "Правде" Лукас Милевский, эксперт по геополитике и стратегии и Лейденского университета.

"Россия привыкла действовать, не соблюдая никаких международных правил и договоров. Вероятно, Москве уже безразлично, как определяются государственные границы, и она не намерена информировать другие страны о своих шагах. Но если Россия будет действовать таким противоправным образом, то в рамках международной системы ее придется признать террористическим субъектом. С другой стороны, русские таким образом, конечно, испытывают реакцию государств Североатлантического альянса. Такой шаг, как изменение государственный границ, можно расценивать как еще один гибридный инструмент для медленного усиления давления на соседние страны", — подчеркнул в интервью "Правде" Томас Янелиунас из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

Юлин Павла из университета Гельмута Шмидта и бундесвера в Гамбурге отметил в связи с действиями Москвы еще одну важную деталь. Кремль делает то, что уже опробовал на Украине и в Грузии и что привело к войне.

"В свете публикации документа о смене границ, устранения буя на реке Нарве и других российских шагов в области Балтийского моря мы можем говорить о тревожной обстановке. Растет неопределенность, и намерения Москвы неясны и напоминают шаги России против других соседних государств, таких как Украина и Грузия, которые Кремль относит к своей сфере влияния", — заявил "Правде" Павлак.

Укрепление НАТО

С момента присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году НАТО расширяет свое присутствие на восточном крыле альянса, включая Прибалтику. В составе боевого батальона в Латвии, к примеру, служат и словацкие солдаты. Эти военные формирования постепенно увеличиваются, но в них по-прежнему входят лишь несколько тысяч солдат, и о повышении обороноспособности на случай российской агрессии речь, несомненно, пойдет и на саммите Североатлантический альянс в июле в Вашингтоне.

На прошлой неделе литовский министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила о совместной инициативе ее страны вместе с Латвией, Эстонией, Польшей. Финляндией и Норвегией. "Это совершенно ново. Речь о "стене из дронов" от Норвегии до Польши. Цель — применить беспилотные летательные аппараты и другие технологии для защиты наших границ. Не только выстроенная инфраструктура, системы слежения, но и дроны и другие технологии позволят нам оградить себя от провокаций неприятельских стран и предотвратят контрабанду", — рассказала политик Baltic News Service.

"В ответ на происходящее затронутые страны Прибалтики вынуждены вместе со своими союзниками по НАТО взять на себя обязательства по укреплению обороны и инструментов сдерживания ради соблюдения норм международного права. Мы должны быть готовы к продолжению попыток дестабилизировать, дезинформировать и создавать неопределенность. Все наши усилия в области обороны должны стать сигналом о том, что все попытки военных действий и смены границы провалятся. Это должно сдержать любого противника", — подчеркнул Павлак.

Милевский утверждает, что только достаточно решительный ответ заставит русских отступить. "Похоже, это сработало в случае инцидента на морской границе, когда Литва вызвала российского посла. В результате русские убрали документ, в котором говорилось о смене морских границ. Эстония, напротив, судя по всему, не отреагировала достаточно резко на инцидент с навигационными буями. Насколько мне известно, русские не уступили и никак не пытались оправдать свои незаконные действия. Но во время холодной войны мы уже наблюдали небольшие инциденты такого типа. Тогда НАТО всегда последовательно реагировал. Однако за последние десять лет часто казалось, что западные государства слишком мнительны для того, чтобы как-то противодействовать российским провокациям. А Москву это только стимулирует к дальнейшим действиям", — заявил эксперт.

* признано в РФ СМИ-иноагентом, прим. ред.