Вид сверху: что дадут Киеву шведские самолеты ДРЛО

Королевство анонсировало передачу Украине двух авиасистем дальнего радиолокационного обнаружения и управления

На этой неделе правительство Швеции объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи. В состав, помимо всего прочего, входит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У). Сроки поставки не указаны. Насколько передача таких самолетов может повысить эффективность украинских сил и так ли серьезна эта опасность, разбирались «Известия».

Шведские самолеты ДРЛО

Самолет ДРЛО и У несет радар обнаружения воздушных, наземных или морских целей, и при помощи аппаратуры связи и сопряжения выдает целеуказания для системы ПВО. В мире всего несколько стран производят такие машины. В 1990-е годы Швеция выпустила шесть таких самолетов Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Ericsson FSR 890 Erieye, получившим военное обозначение S-100B Argus.

В настоящее время по два самолета служат в ВВС Таиланда и Польши. Три более современных поставлены ВВС ОАЭ, они построены уже на базе самолета Bombardier, и радар на них установлен нового поколения Saab Erieye ER. Два оставшихся самолета были модернизированы по стандартам НАТО, получив аппаратуру передачи данных Link 11 и Link 16 с защищенной голосовой радиосвязью и аппаратуру госопознавания, хотя сам радар остался без особых изменений. Соответственно, обозначение их радиолокационного комплекса было изменено на ASR 890, а обозначение самолета — на S-100D. Установленный на нем радар может наблюдать цели на расстоянии в 350-450 км. Сам борт может находиться в воздухе до пяти часов, имеет скорость около 500 км/час, максимальную дальность полета примерно в полторы тысячи км, что немногим больше максимальной протяженности территории Украины.

Saab S100D Источник изображения: Фото: flickr.com/Kjell Nilsson

Вот они и будут переданы Украине. Причины, толкнувшие шведов на такой поступок, откровенно говоря, не ясны. Искренняя забота об обороне другой страны? Как-то странно. Скорее всего, речь идет о том, что ВВС Швеции из-за имеющихся кадровых и технических проблем просто не в состоянии эксплуатировать эти самолеты, и они простаивают на земле. С другой стороны, госзаказ на оружие — это мечта любого капиталиста. Тем более в пресс-релизе прямо сказано: «эта передача повлечет за собой временное снижение обороноспособности Швеции, и это будет решено за счет приобретения еще одного самолета типа S 106 Global Eye, а также ускорения уже размещенного заказа на два новых Global Eye». Saab надо поддержать, деньги важнее. Кроме того, поставка данной техники на Украину — это отличная возможность обновить парк самолетов данного типа.

Что же это даст Украине

Вкупе с поставкой давно обещанных истребителей F-16 это, конечно, позволит перевооружить ВВС Украины. Осталось получить эти истребители в значительных количествах. Заодно и узнать, могут ли вообще Saab S-100D, не самые новые самолеты с не самой новой электроникой на борту, с ними взаимодействовать в реальности. Сами по себе ВВС Украины ­— это советская авиация выпуска конца 1980-х годов. Безусловно, что-то модернизировалось или ремонтировалась, но время есть время, а потери есть потери. Поэтому украинцы и бегают с воплями «дайте самолеты». Своих-то практически не осталось, а самолетов ДРЛО и У на Украине никогда и не было.

SAAB S100D Источник изображения: Фото: flickr.com/Andreas

Если переучить украинских летчиков на Saab 340 (экипаж два человека) не составляет особых проблем, то операторов радиолокационного комплекса (их четыре) придется обучать с нуля — уже не так просто, равно как и готовить технических специалистов для эксплуатации такой техники. Запчасти к столь редкой технике, как к самолету, так и к радару, — тоже проблема. Ранее в средствах массовой информации вопрос подготовки украинских операторов и экипажей для самолетов ДРЛОУ в Швеции не обсуждался. Скорее всего, такое переобучение на Saab S-100D было замаскировано под видом подготовки летчиков для шведских самолетов JAS 39, поставить которые Швеция также выражала желание. Но, опять же, остается в силе вопрос интеграции этого шведского радарного оборудования со стоящими на вооружении системами Украины. Также можно предположить, что указанные машины на Украине базироваться не будут, а будут применяться с территории прилегающих стран НАТО (Польша или Румыния).

Возможное использование самолетов ДРЛО

В настоящее время для Украины основную опасность представляют самолеты ВКС России, сбрасывающие планирующие авиабомбы. Сами же российские бомбардировщики работают за пределами зоны украинских средств ПВО. В случае же задействования самолета ДРЛО у противника значительно увеличится радиолокационное поле и появится возможность заранее обнаруживать наши самолеты. Заблаговременное обнаружение целей дает дополнительные возможности и в плане обороны, и в способах противодействия, в том числе позволяет применять тактические схемы с применением средств ПВО из засады.

SAAB S100D Источник изображения: Фото: flickr.com/Andreas

Другим способом применения может быть использование Saab S-100D при массированной атаке беспилотниками и безэкипажными катерами побережья российского Крыма. Самолет сможет координировать их действия и пуски ракет с оставшихся в строю самолетов ВВС Украины. Еще одним способом может быть использование такого самолета при отражении российских массированных атак ракетами и «Геранями» по объектам на Украине. В таком случае он сможет определять возможные места прилетов наших боеприпасов и координировать работу систем ПВО.

По большому счету, это крайне сомнительное приобретение для ВВС Украины. Швеция могла бы дать Украине что-то более полезное на данном этапе. Скорее всего, правительство «трех корон» решает проблемы своей военной промышленности и избавляется, хотя и с помпой, от не самой современной авиационной техники. Как, впрочем, и от многого другого устаревшего хлама (типа БТР Pbv 302) в данном пакете военной помощи. Примечательно, что и в украинском ТГ-сегменте особых радостей по поводу получения самолетов ДРЛО и У как-то не слышно.

Дмитрий Болтенков