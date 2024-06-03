Потерял актуальность за годы разработки: французская артиллерия получила первый серийный тактический дрон Patroller

Источник изображения: topwar.ru

Французская компания Safran разрабатывала разведывательный тактический дрон Patroller на протяжении 8 лет.

Трудности были вызваны, в частности, потерей беспилотника в ходе испытаний в декабре 2019 года. Впоследствии утверждалось, что эта авария была вызвана сбоем в компьютере управления полетом американского производства. Кроме того, сложности были связаны с необходимостью интеграции БПЛА в гражданское воздушное движение.

Как отмечается в издании Opex360, спустя годы отсрочек начались поставки Patroller в войска. 61-й артиллерийский полк получил на днях первый серийный дрон, второй планируется передать этим летом, осенью последуют еще два. Всего армии будет поставлено 5 комплексов Patroller, каждый из которых будет состоять из 5 БПЛА и 2 наземных станций.

Однако, как считает автор, за время доводки беспилотника развернулась война на Украине, показавшая, что актуальность такого дрона как Patroller уже не так очевидна.

Это правда, данная категория тактических дронов слишком уязвима для конфликта высокой интенсивности, такого как противостояние на Украине. Но он может быть полезен при реализации других наших оперативных потребностей. Для миссий, в первую очередь связанных с воздушным или морским наблюдением, этот БПЛА всегда будет очень полезен

- заявили в Safran.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, в любом случае Patroller позволит армии восстановить некоторые возможности, от которых ей пришлось отказаться, например, наблюдения за полем боя с помощью радаров, которое ранее обеспечивалось вертолетом Cougar Horizon.

Patroller, созданный на основе немецкого мотопланера Stemme S15, может летать на высоте 6000 метров на протяжении не менее 14 часов. Он оснащен оптико-электронной системой Euroflir 410, блоком лазерного целеуказания, средствами радиоэлектронной борьбы и радаром PicoSAR с АФАР. Опционально предусматривается размещение ударных средств. Дальность действия составляет 180 км (1000 км при спутниковой связи), скорость полета 100-200 км/ч, грузоподъемность 210 кг.

Это козырь разведки в глубине противника. В интересах армейского корпуса или дивизии дрон обеспечит [разведывательные] возможности, которые в сочетании со средствами огневого воздействия позволят нейтрализовать противника

- заявляют в командовании армии.