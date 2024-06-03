Потерял актуальность за годы разработки: французская артиллерия получила первый серийный тактический дрон Patroller

Источник изображения: topwar.ru
Французская компания Safran разрабатывала разведывательный тактический дрон Patroller на протяжении 8 лет.
Трудности были вызваны, в частности, потерей беспилотника в ходе испытаний в декабре 2019 года. Впоследствии утверждалось, что эта авария была вызвана сбоем в компьютере управления полетом американского производства. Кроме того, сложности были связаны с необходимостью интеграции БПЛА в гражданское воздушное движение.
Как отмечается в издании Opex360, спустя годы отсрочек начались поставки Patroller в войска. 61-й артиллерийский полк получил на днях первый серийный дрон, второй планируется передать этим летом, осенью последуют еще два. Всего армии будет поставлено 5 комплексов Patroller, каждый из которых будет состоять из 5 БПЛА и 2 наземных станций.
Однако, как считает автор, за время доводки беспилотника развернулась война на Украине, показавшая, что актуальность такого дрона как Patroller уже не так очевидна.
- заявили в Safran.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается в издании, в любом случае Patroller позволит армии восстановить некоторые возможности, от которых ей пришлось отказаться, например, наблюдения за полем боя с помощью радаров, которое ранее обеспечивалось вертолетом Cougar Horizon.
Patroller, созданный на основе немецкого мотопланера Stemme S15, может летать на высоте 6000 метров на протяжении не менее 14 часов. Он оснащен оптико-электронной системой Euroflir 410, блоком лазерного целеуказания, средствами радиоэлектронной борьбы и радаром PicoSAR с АФАР. Опционально предусматривается размещение ударных средств. Дальность действия составляет 180 км (1000 км при спутниковой связи), скорость полета 100-200 км/ч, грузоподъемность 210 кг.
- заявляют в командовании армии.