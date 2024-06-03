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Военное обозрение

«Россия не представляет угрозы для Запада»: SIPRI подсчитал военные расходы стран

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Источник изображения: topwar.ru

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет, посвященный анализу военных расходов стран. Согласно подсчетам, в 2023 году оборонный бюджет России составил $109 млрд, Украины $100 млрд, включая $35 млрд западной помощи, государств НАТО – $1300 млрд. Это позволило сделать далеко идущий вывод:

Россия не представляет угрозы для Запада.

Данное заключение привело к успокоению европейской общественности насчет российской угрозы. Однако с этим выводом в корне не согласны во французском издании Meta-defense:

Оборонные бюджеты России и Украины очень схожи [по размерам], однако они отражают радикально разные реальности.

Как отмечает автор, эксперты SIPRI, формируя свою статистику, прибегают к простой конвертации военных расходов в доллары США, тем самым уходя в область виртуальной математики и игнорируя реальное распределение финансов.

С его слов, первым делом при подсчетах необходимо делать поправку на коэффициент по ППС. Если его применить, то тогда в 2017 году номинальный ВВП России составит не $1,574 млрд, а превысит $4,000 млрд.

В качестве яркого примера приводится КНДР. Её армия, несмотря на формально более низкий, чем у Эстонии, оборонный бюджет, имеет численность 1,3 млн чел., что соответствует всему населению Эстонии.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывает автор, хотя оборонные бюджеты Украины и России идентичны по абсолютной величине и паритету покупательной способности (который дает поправку в 2,5), они сильно различаются. С его слов, кроме ППС необходимо учитывать и степень зависимости от импорта, а также происхождение этого импорта:

Киев покупает свое оборудование, новое или подержанное, в США или Европе, в то время как Россия производит большую часть своей матчасти.

Leopard 2A6, переданный Германией или Португалией украинской армии, имеет стоимость около $10 млн. При этом российская армия закупает Т-90М за $3,5 млн. То же самое касается артиллерии, зенитных систем, ракет и даже боеприпасов, коэффициенты по которым часто превышают 5. Так, 152-мм снаряд российского производства приобретается ВС РФ примерно за $600, а 155-мм снаряд, выпускаемый в Европе или США, обходится уже в $4,5-6 тыс.

Россия покупает и обслуживает свою технику в 3-6 раз дешевле, чем Украина, по крайней мере, что касается матчасти, поставляемой западными союзниками

- пишет автор.

В итоге он делает вывод о том, что выглядит сомнительной оценка военной мощи страны на основе ее военных расходов.

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