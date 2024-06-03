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ТАСС

Эксперт считает, что Украина может спровоцировать прямой конфликт США и РФ

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Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Киев может пренебречь условиями применения дальнобойного оружия, предположил американский специалист

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Украина способна пренебречь условиями применения американских средств поражения большой дальности, чтобы попытаться спровоцировать открытое вооруженное столкновение между Москвой и Вашингтоном и напрямую втянуть США в боевые действия против России. Такое мнение высказал ТАСС американский эксперт, попросивший не упоминать его имени в печати, комментируя решение об ударах вооружениями США по российской территории.

"Этот шаг президента [США Джо] Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по Москве или российской энергетической инфраструктуре", - убежден американский специалист.

С его точки зрения, "в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность, как было при предыдущих формах поддержки Соединенными Штатами Украины". "Тем не менее это чрезвычайно опасный шаг. Даже если не принимать во внимание все остальное, есть риск того, что украинское правительство или военные пренебрегут ограничениями, установленными администрацией Байдена, и ударят вглубь России в попытке спровоцировать конфронтацию между Москвой и Вашингтоном и напрямую вовлечь Соединенные Штаты в войну", - сказал политолог.

Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. На следующий день в кабмине ФРГ заявили, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Тем не менее среди стран Запада сейчас нет единства в вопросах ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия. 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
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