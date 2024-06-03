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Военное обозрение

Северная Корея продемонстрировала модель нового колесного истребителя танков

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе состоявшегося на днях визита в Академию оборонных наук лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел различные модели систем вооружения, разработанных оборонкой страны, включая новый колесный истребитель танков.

Новая боевая машина, напоминающая истребитель танков ST1 8х8 китайского производства или итальянский Centauro, основана на бронетранспортере M-2020 8х8.

Основной колесной бронемашиной армии КНДР является М-2010, которая почти идентична оригинальному российскому БТР-80. В тоже время появившаяся недавно платформа M-2020 уже несет на себе следы западного влияния (что характерно для развития северокорейской бронетехники в последние годы), имитируя многие компоненты M1126 Stryker.

Источник изображения: topwar.ru

M-2020 в роли СПТРК

Созданный на базе шасси M-2020 новый истребитель танков оснащен 105-мм нарезной пушкой, 12,7-мм спаренным пулеметом и 7,62-мм пулеметом, установленным в дистанционно управляемой башне.

Этот истребитель танков, вероятно, разработан для повышения огневой мощи и мобильности сил быстрого развертывания КНДР

- отмечается в издании Defence Blog.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, Северная Корея продолжает развивать свою военную инфраструктуру, несмотря на международные [фактически – западные] санкции.

Демонстрация нового истребителя танков показывает технологические достижения КНДР и стремление повысить свой военный потенциал

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
M1126 ICV
Stryker
БТР-80
Персоны
Ким Чен Ын
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