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Известия.ru

«Известия» показали работу расчетов БПЛА «Орлан 30» в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан 30» является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетной целью, так как с его помощью наводится артиллерия и авиация, а также определяются позиции противника. «Известия» 1 июня показали работу расчетов беспилотников группировки войск «Центр».


Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России перед заданием сначала готовят дрон к запуску при помощи пусковой стрелы. На месте пуска его собирают в реальном времени, рассказал корреспондент Александр Сафиулин.

«Выехали, нашли точку, выдвинулись, элемент за элементом устанавливают сначала пусковую стрелу, а дальше сам «Орлан», — пояснил он.

На подготовку к запуску, согласно руководству по эксплуатации, отводится до 40 минут, но опытные бойцы могут уложиться в 15–20 минут. Время также зависит от времени года и погодных условий.

Беспилотник помогает наводиться артиллеристам и летчикам. Кроме того, на нем установлен специальный лазер для наведения высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь».

Сложнее всего операторам дронов приходится в летнее время, когда позиции ВСУ укрывает зелень. Как отметил техник расчета БПЛА «Орлан 30» с позывным Старт, военные обычно работают на удалении 20–25 км — это необходимое для снаряда рабочее расстояние. Однако по факту самолет может залетать на 120 км, указал он.

Общий вес БПЛА составляет 35–40 кг, поэтому может улететь на сотни километров вперед. В небе аппарат может находиться до восьми часов, что позволяет залетать в глубокий тыл противника.

«В приоритете, конечно, РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.) и БПЛА , также артиллерия. Наблюдать можем с высоты рабочей, рабочая у нас 2 тыс. м. Также, если где-то конкретная цель находится, исследуем, приближаем, передаем координаты. Дальше уже отрабатываем по взаимодействию с артиллерией», — рассказал оператор беспилотника «Орлан 30» с позывным Шериф.

В середине мая сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе города Красногоровка артиллеристы 238-й бригады ВС РФ уничтожили танк Leopard украинских боевиков. Уточнялось, что ведение снаряда осуществлялось с помощью дрона «Орлан 30».

До этого, в середине апреля, российский артиллерист Сергей Лазаренко, который в ходе боевых действий в зоне спецоперации уничтожил Leopard 2, рассказал, что увидел выезд танка на позиции при помощи «Орлана».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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