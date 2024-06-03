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Военное обозрение

Весом около килограмма: Китай представил микроракетный комплекс DART QN-202

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке DSA, проходившей в Куала-Лумпуре представители ряда стран мира интересовались портативными системами вооружений. Одной из них был микроракетный комплекс QN-202, представленный китайской компанией Poly Defense.

Он состоит из многоразового модуля наведения DART и малогабаритных управляемых ракет QN-202. Их малые размеры позволяют оператору переносить сразу несколько УР в рюкзаке за спиной. Компактный модуль наведения, имеющий дневной и ночной каналы, создан, как можно предположить, на базе оптико-электронной системы, используемой в целях разведки и наблюдения.

Источник изображения: topwar.ru

Вес ракеты QN-202 составляет чуть больше килограмма. Она способна работать на расстоянии около 2 км. После захвата цели оператором и запуска подлет осуществляется самостоятельно благодаря тепловизионной головке самонаведения. Ракета имеет четыре небольших передних и четыре задних стабилизатора, которые перед запуском находятся в сложенном состоянии в тубусе.

Источник изображения: topwar.ru

Система запуска QN-202 в изначальном исполнении

УР QN-202 впервые были представлены в 2018 году и запускались тогда с помощью устройства, аналогичного по форме штурмовой винтовке. Теперь для этого используется модуль на базе ОЭС, позволяющий, по-видимому, более точно наводиться на цель.

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Страны
Китай
Малайзия
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