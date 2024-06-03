Предупреждение Путина: "малые" страны НАТО должны понимать, с чем играют (Kayhan, Иран)

Kayhan: Путин сделал суровое предупреждение странам НАТО

Владимир Путин сделал суровое предупреждение малым странам НАТО, пишет Kayhan. Имея малую территорию и высокую плотность населения, они станут легкими целями, если Россию вынудят применить стратегическое оружие. И едва ли Вашингтон сунется их спасть.

"Играйте, да не заигрывайтесь" — с подобным призывом обратился Владимир Путин к "малым" странам — членам Североатлантического Альянса.

Президент России предупредил участников блока, которые желают, чтобы Украина наносила удары по российской территории, о том, что они должны "знать, с чем они играют". По иронии судьбы предупреждение президента России относится, прежде всего, к малым странам — членам НАТО, которые проявляют особое рвение в том, чтобы провоцировать Украину. Он напомнил им, что в подобном случае они станут "самой легкой мишенью для ударов России".

Однако в последнее время подобные провокационные шаги делают политики, ранее демонстрировавшие сдержанность и осторожность в подобных вопросах. В последние дни, параллельно с быстрым наступлением России по территории Украины, которое российские войска на самом деле развивают с целью самообороны (они развивают наступление по той части украинской территории, откуда периодически производился обстрел прилегающей части Российской Федерации) европейские чиновники стали проявлять воинственный пыл еще больше, чем военные: они тоже стали высказываться о происходящем с особым воинственным пылом. Политики, которые раньше проявляли обеспокоенность тем, что Украина будет использовать предоставленное ими Киеву оружие дальнего действия для ударов по территории России, теперь сами практически призывают наносить подобные удары!

Так, лидеры Франции и Германии во время недавней совместной пресс-конференции выступили с заявлением, что необходимо разрешить ВСУ наносить удары по тем российским военным базам, с которых, по их разумению, выпускаются ракеты и ведется обстрел территории Украины. Причем допускается даже нанесение "превентивных" ударов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине необходимо "разрешить бить по тем военным объектам, откуда могут быть выпущены российские ракеты", и таким образом осуществлять "нейтрализацию российских объектов", передает информагентство IRNA. Он же, правда, заявил, что Украине не следует при этом позволять атаковать гражданские объекты, объекты, где находится гражданское население или прочие российские военные базы, которые не ведут обстрел, не уточнив при этом, каким образом Украина будет осуществлять подобную "избирательность".

Однако подобные удары по "прочим объектам невоенного назначения" на российской территории украинские военные наносят уже давно, без всяких особых разрешений, что косвенно признал и сам французский лидер. Канцлер Германии при этом поддержал слова Макрона, заявив, что до тех пор, пока Украина принимает условия стран — поставщиков вооружения и некие "международные законы", она должна иметь и возможность защищаться. При этом он добавил, что не понимает, почему некоторые "утверждают, что Украине нельзя позволять защищаться". Под "некоторыми" немецкий политик, очевидно, имел в виду те европейские страны, которые, подобно Венгрии или Австрии, продолжают сохранять сдержанность и на деле прилагают усилия по деэскалации конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который и раньше-то не являл собой образец сдержанности в отношении России, теперь откровенно перешел на риторику европейских "ястребов". В интервью журналу Economist он выступил с просьбой к европейским союзникам по НАТО "как можно скорее" отменить ограничения, введенные на использование Киевом переданного ему вооружения, и дать ему возможность наносить удары вглубь российской территории. Столтенберг заявил, что "настало время для принятия союзниками решения по снятию ограничений на использование вооружения, поставляемого Украине". При этом чиновник указал на ситуацию, сложившуюся вокруг Харькова, где идет "особенно много боев", поскольку Россия якобы открыла в данных районах "второй фронт".

Суровое предупреждение Путина европейцам

Подобная риторика западных чиновников не осталась не замеченной в Москве и была встречена жесткими комментариями со стороны президента России. В ответ на подобные, очевидно, мало продуманные заявления российский президент подчеркнул, что государства, входящие в НАТО, должны понимать последствия своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию.

После визита в Узбекистан Путин на пресс-конференции заявил, что представители блока НАТО, особенно в Европе и особенно представители "малых стран", должны понимать, "во что они играют". Российский лидер недвусмысленно намекнул при этом на небольшую территорию этих государств с высокой плотностью населения и предупредил, что именно эти факторы европейцам следует учитывать, прежде чем говорить о возможности атаковать территорию России.

Путин подчеркнул, что Москва внимательно следит за подобными заявлениями западных чиновников. В ответ на призывы генсека НАТО о возможностях подобных атак российский лидер заметил, что тот должен понимать, что атаки с использованием оружия большой дальности необходимо сопровождать данными воздушной разведки, которых у Киева нет.

"Я, честно говоря, не знаю, что говорит генсек НАТО, — заявил журналистам Владимир Путин. — Он, когда был премьер-министром Норвегии [с 2005 по 2013 год], деменцией не страдал". Подобные планы, по словам президента России, могут крайне обострить ситуацию и будут иметь самые серьезные последствия. "Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта?" — задался вопросом Путин.