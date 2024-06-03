«Может поражать даже вертолёты»: Бразилия успешно провела испытания новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Бразилии в ходе испытаний новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC успешно подтвердило безопасность использования изделия и его соответствие тактико-техническим требованиям.

Новая ПТУР обладает универсальностью и предназначена для поражения различных типов угроз, таких как бронетехника, укрепленные здания, склады, суда и даже вертолеты, летающие на малой высоте

- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.

MSS 1.2 AC с дальностью действия от 200 до 3200 м представляет собой национальную ПТУР второго поколения с лазерным наведением. Оператор отвечает за оптическое сопровождение подлета к цели. Возможно использование тепловизора. Вес ракеты вместе с ПУ составляет 24 кг, столько же весит боекомплект.

Источник изображения: topwar.ru

Ведя разработку MSS 1.2 AC, бразильская армия собиралась усилить свои противотанковые возможности за счет закупки израильского ПТРК Spike LR2. В 2021 году у компании Rafael было приобретено 100 ПТУР и 10 ПУ за $19 млн. Однако на днях было заявлено о «корректировке плана приемки противотанковых ракет».

Источник изображения: topwar.ru

Теперь предполагается, что вся партия будет поставлена только во втором полугодии этого года. Пока официально причины не называются, но некоторые источники указывают на недавний конфликт с Израилем

- отмечается в издании.

Речь идет об объявлении президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока он не принесет слова извинения за свое сравнение Тель-Авива с гитлеровской Германией за его действия в секторе Газа.