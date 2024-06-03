В НАТО согласовали еще один повод для применения коллективной обороны

Бауэр: кибератака может быть основанием для применения пятой статьи устава НАТО
МОСКВА, 1 июня/ Радио Sputnik. Страны – участники НАТО условились, что кибератака на одно из входящих в альянс государств может быть основанием для применения пятой статьи устава блока, заявил на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Статья 5 устава Североатлантического альянса предполагает ответ со стороны всех участников организации, в том числе силовой, на нападение любого государства на одну из стран, входящих в НАТО.
Глава Военного комитета альянса при этом обратил внимание, что для рассмотрения кибератаки на цифровые структуры государства как акта войны "необходимо, прежде всего, удостовериться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором".
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