В НАТО согласовали еще один повод для применения коллективной обороны

Бауэр: кибератака может быть основанием для применения пятой статьи устава НАТО

МОСКВА, 1 июня/ Радио Sputnik. Страны – участники НАТО условились, что кибератака на одно из входящих в альянс государств может быть основанием для применения пятой статьи устава блока, заявил на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Статья 5 устава Североатлантического альянса предполагает ответ со стороны всех участников организации, в том числе силовой, на нападение любого государства на одну из стран, входящих в НАТО.

"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников (по блоку, – ред.), что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи, – цитирует Бауэра РИА Новости. – То есть, не только физическая, но и сетевая атака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для реализации последующих шагов".

Глава Военного комитета альянса при этом обратил внимание, что для рассмотрения кибератаки на цифровые структуры государства как акта войны "необходимо, прежде всего, удостовериться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором".

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