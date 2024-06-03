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ТАСС

Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Darko Bandic

Премьер призвал проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир, а не за войну

БУДАПЕШТ, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией, правительство страны знает, как это сделать. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после "Марша мира" в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.

"Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели", - сказал Орбан, добавив, что "венгерское правительство знает, как это сделать". По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению конфликта на Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир, а не за войну. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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