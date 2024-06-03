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Интерфакс-АВН

Балтфлот получит три новых корабля и подлодку

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Балтийский флот.

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Боевой состав Балтийского флота скоро пополнится тремя кораблями, на флот также поступят суды обеспечения и катера различного назначения, сообщила в субботу пресс-служба Балтфлота.

"На флот продолжится плановое поступление новой техники и вооружения. Так, боевой состав Балтийского флота вскоре пополнят три надводных корабля и подводная лодка", - говорится в сообщении.

Часть из них проходят испытания в морских полигонах флота, другие в ближайшее время сойдут со стапелей судостроительных предприятий.

"Продолжится поступление на флот судов обеспечения и катеров различного назначения", - сообщили в пресс-службе.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Согласно официальной информации, основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БФ
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