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Военное обозрение

«Объем работ изменился»: британский авианосец HMS Queen Elizabeth снова задерживается в ремонте

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Источник изображения: topwar.ru

Объем работ по HMS Queen Elizabeth, находящейся в ремонте, изменился, в связи с чем британский авианосец снова задержится в ремонте.

В издании Navy Lookout объясняют суть поломки. Каждый из двух гребных валов авианосца имеет по три муфты, соединяющие секции между собой. Эти соединения необходимы, поскольку линия вала слишком длинная, чтобы ее можно было изготовить или установить как единое целое. Муфты имеют пластиковые крышки, защищающие от воды, но во время плановых водолазных проверок было обнаружено, что крышка на валу правого борта сдвинулась, что привело к попаданию морской воды и возникла коррозия.

В начале февраля, незадолго до того, как HMS Queen Elizabeth должна была отправиться на учения НАТО Steadfast Defender, было решено, что коррозия представляет достаточный риск выхода из строя вала, поэтому корабль пришлось вывести из эксплуатации.

После переброски корабля в Шотландию на одном валу и недели разгрузки боеприпасов, авианосец был перемещен в сухой док в Росайте. Первоначально предполагалось, что докование продлится всего несколько недель и будет сосредоточено исключительно на устранении коррозии вала правого борта. Однако было принято решение полностью заменить оба вала, повторяя работу, проделанную на HMS Prince of Wales в прошлом году.

В августе 2022 года у HMS Prince of Wales произошла серьезная механическая поломка, когда полностью вышла из строя муфта вала. Последующее обследование и технический анализ показали, что требуется пересмотреть систему смазки подшипников вала и муфт. Оба вала в конечном итоге были заменены на новую конструкцию в течение 9 месяцев во время нахождения корабля в сухом доке (с ноября 2022 года по июль 2023 года).

Британский флот не комментирует, когда HMS Queen Elizabeth покинет Росайт, но ожидается, что она вернется в Портсмут в августе, чтобы возобновить свои флагманские обязанности.

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Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
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