Украинский конфликт переходит на новый этап и все больше "кашмиризируется" (Гуаньча, Китай)

"Гуаньча": на Украине наступил новый этап — боевые действия сворачиваются

В конфликте на Украине наступил новый этап, пишет "Гуаньча". Боевые действия постепенно сворачиваются, граница фактического контроля над территориями будет зафиксирована. Между тем сама ситуация будет похожа на индо-пакистанский кризис, считает автор статьи.

Продвижение России на Харьковском направлении еще раз подтверждает мой прогноз, сделанный в начале апреля 2024 года. После проведенных исследований в России и в других четырех европейских странах я сделал вывод, что конфликт на Украине переходит на новый этап: крупномасштабные боевые действия сворачиваются, а сам кризис приобрел затяжной характер. В дальнейшем российско-украинские отношения станут похожи на индо-пакистанские, а Восточная Украина станет "новым Кашмиром" в глобальном политическом ландшафте.

В начале апреля 2024 года я со своей командой посетил Россию в шестой раз после начала спецоперации. Мы побывали в Москве и Санкт-Петербурге, были приглашены выступить с речью на открытии Всемирного экономического форума в июне, а также посетили место теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Нам также удалось провести обстоятельные беседы с более чем 40 представителями политической и деловой элиты и местными китайскими бизнесменами. С середины апреля по начало мая посетили Сербию, Францию, Германию и Бельгию, пообщались с более чем 20 европейскими экспертами, а также проанализировали их мнение насчет украинского кризиса.

На основе исследований, проведенных в том числе в 20 с лишним российских городах, мы пришли к некоторым выводам. Во-первых, Россия не выиграет быстро, а сам конфликт на Украине можно назвать затяжным. Во-вторых, Москва точно не проиграет. В-третьих, киевский режим постепенно начнут недолюбливать в мире. Индо-пакистанская тенденция в развитии российско-украинского конфликта становится все более очевидной. Надеемся, что последующие прогнозы также окажутся верными.

Что подразумевается под новым этапом украинского конфликта?

Новый этап конфликта заключается в прекращении масштабного военного противостояния. А граница фактического контроля над территориями, скорее всего, будет зафиксирована, несмотря на постоянные бои за те или иные населенные пункты. Россия пытается пересмотреть направления своей внешней политики, внутриполитического и экономического развития в условиях затянувшихся боевых действий. Это проявляется следующим образом.

Во-первых, перевес на поле боя полностью изменился в пользу России. Новый этап конфликта не подразумевает переход от "ты нападаешь — я защищаюсь" к "я нападаю — ты защищаешься", а, скорее, несет в себе фундаментальную перестройку всей сущности конфронтации.

По мнению Кремля, российские войска преуспели в достижении основных целей спецоперации, а именно освобождении Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Продвижение на запад может легко привести к прямому вмешательству НАТО, поэтому в 2024 году Россия, вероятно, будет держать ситуацию в состоянии хрупкого равновесия. Наступление под Харьковом заставит Североатлантический альянс, стоящий за Украиной, вернуть Киев за стол переговоров. В европейских странах многие считают, что военное противостояние будет носить менее активный, даже эпизодический характер, а перетягивание каната на поле боя, вероятно, и вовсе закончится в этом году.

Весной 2024 года корреспонденты журнала Foreign Policy побеседовали с восьмью ведущими американскими и европейскими экспертами. Они считают, что ситуация на Украине значительно изменилась по сравнению с первыми днями спецоперации. Также отметили, что Киев стал более пассивным в принятии решительных мер.

Во-вторых, у Украины возникли новые трудности. С одной стороны, в марте 2024 года Зеленский заявил о том, что компромисс между Киевом и Москвой возможен даже без возвращения к границам 1991 года. Это свидетельствовало о слабости украинской позиции в переговорах с Россией.

С другой стороны, легитимность киевского режима вызывает вопросы. Рейтинг одобрения уже бывшего президента в стране по сравнению с осенью 2023 года упал с 42% до 22%, а экс-глава государства Петр Порошенко заявил, что хочет снова участвовать в выборах. Пятилетний срок украинского президента истек 21 мая 2024 года. Однако после того как было объявлено, что выборы в этом году проводиться не будут, легитимность Зеленского была поставлена под сомнение как внутри страны, так и на международной арене. Россия заявила, что больше не считает Зеленского законным президентом Украины. Аспект легитимности очень важен для европейского и американского общественного мнения, поэтому поддержка Зеленского после истечения срока его полномочий неизбежно упадет.

Опять же, западная помощь для Украины будет вялотекущей. Судя по ситуации, хоть Макрон и отправит военных в зону конфликта, НАТО не станет вмешиваться. Франция боится ядерного оружия России, страны альянса не могут сформировать единого мнения и скоординировать действия между собой, а Америка занята подготовкой к президентским выборам. В то же время пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, выделенный Соединенными Штатами, по сути, представляет собой трату как минимум половины этой суммы только на обеспечение американской военной техники.

В настоящее время мнения европейских стран по поводу помощи Украине разделились. Отношение Запада к ситуации постепенно переходит от фанатизма к реализму: заявления о "сплочении перед общим врагом" поменялись на "у каждого свой путь”. Даже возникли рассуждения "как же Киеву спастись своими силами". По мнению некоторых западных аналитиков, украинский конфликт может стать все более похожим на нынешнее противостояние Индии и Пакистана в Кашмире. Это также подтверждает мой прогноз о "кашмиризации" Восточной Украины.

С точки зрения темпов развития, Россия уже адаптировалась к новому ритму жизни, производству и выстраиванию внешнеполитических отношений, находясь в непривычных для себя условиях. Страна также показала способность влиять на будущее всей международной системы.

Решимость Москвы деамериканизировать, дедолларизировать и дегегемонизировать мир превосходит все китайские ожидания. Воздействие на нынешний миропорядок открыло Кремлю огромные возможности и стало отправной точкой для создания новой системы международных отношений. Наступает век перемен.

Выход России из большого числа международных соглашений и договоров, в которых она ранее активно участвовала и даже доминировала, а также полный отказ от иллюзий в отношении Запада сделали неэффективными многие международные правила, созданные под руководством США после Второй мировой войны. Без участия России механизм международной системы вскоре и вовсе сойдет на нет.

Сейчас Москва больше ориентирована на внутренние инвестиции. По данным Росстата, рост промышленного производства за февраль 2024 года составил 8,5%. Уже 12 месяцев подряд коэффициент растет. С точки зрения показателей внешней торговли, промышленного производства, снижения доли экспорта и стимулирования внутреннего спроса, можно сделать вывод об укреплении российской экономики.

Реорганизуя и регулируя свои природные, демографические, экономические, сельскохозяйственные, промышленные и другие внутренние ресурсы, Россия вновь открывает возможности для средне- и долгосрочного планирования. Страна развивает автономность и избавляется от западной зависимости в области товаров, услуг и внутренних операционных систем.

Повлияет ли возрождение России на Китай?

Во-первых, в России стремительно развивается военно-промышленный комплекс. Расходы на оборону выросли до 7,5% ВВП. В 2023 году промышленное производство увеличилось на 3,6 %, обрабатывающая промышленность – на 7,5%, инвестиции в основной капитал – на 10%. В 2024 году в марте произошел мощный рост индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России – повышение до 55,7 пункта.

Во-вторых, формируется новая система: финансовый сектор освобождается от влияния Запада, принимаются эффективные меры против рекордного количества санкций, проводится дедолларизация. Такая политика России вдохновляет другие страны начать оспаривать тотальную гегемонию США.

С начала XXI века Россия выдвинула стратегию "поворот на Восток" с целью реализовать свои интересы в этом направлении и укрепить экономическое сотрудничество с Китаем, Индией и странами АСЕАН.

Таким образом, в ближайшее время резкого экономического роста России ждать не приходится, но в долгосрочной перспективе возрождение уже не за горами.

Зависимость России от Китая растет, а внешние отношения Поднебесной вступили в "период российских возможностей". По данным Федеральной таможенной службы РФ, общий объем внешней торговли в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них на Азию приходится 51%, на Европу – 23%, на Ближний Восток – 11%, на страны СНГ – 8%, на США – 4% и на Африку – 3%.

Пекин – ключевой политический и торговый партнер Москвы. Китайцы в России всегда чувствуют дружелюбное к ним отношение, в аэропортах и на основных туристических объектах в крупных городах есть вывески на китайском языке. Рейтинг КНР еще никогда не был так высок: ряд опросов показывает, что Поднебесная является страной, которую россияне считают самой дружественной в плане внешних отношений.

Россия предоставляет возможности для интернационализации юаня

По данным Центрального банка России, в начале 2024 года доля юаня в экспортных и импортных расчетах составляла 34,5% и 36,4% соответственно, что в 85,7 раз больше, чем два года назад. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что почти вся текущая китайско-российская торговля была дедолларизирована. Более 90% нефтегазовых сделок в 2023 году будут рассчитываться в национальных валютах двух стран, при этом около 40% продаж энергоресурсов будут осуществляться в юанях. В сложившихся благоприятных условиях Китай должен и дальше обсуждать с российской стороной способы обмена местными валютами.

В докладе "Создание новых каналов взаимодействия: разбор текущей ситуации и предложения для возобновления двусторонних инвестиций между Китаем и Россией" говорится, что по состоянию на конец марта 2024 года 80% платежных и расчетных операций между Китаем и Россией были приостановлены, поэтому крайне важно как можно скорее создать новые каналы для платежей и расчетов, чтобы устранить угрозу вторичных санкций против финансовых учреждений.

Механизмы поддержки экономического сотрудничества Китая и России еще не совершенны. Обе стороны должны активно принимать меры по созданию каналов для расчета в собственных валютах, что продвинет процесс интернационализации юаня.

Перспективы дальнейшего сотрудничества

Китай должен активно содействовать процессу развития будущей России. В ближайшие 30-40 лет такая стратегия несомненно принесет свои плоды. В связи с этим хотел бы предложить следующее.

Во-первых, необходимо увеличить экономические и торговые инвестиции в Россию, которые пока, с точки зрения масштабов, весьма ограничены, а в последние годы даже демонстрируют тенденцию к снижению. Их объем в 2022 году составил менее 0,3% от общего объема китайских иностранных инвестиций. В 2022 году российские инвестиции в Поднебесную увеличились на 300%, но все еще составляют всего 40 миллионов долларов. В настоящее обе страны выражают невероятный энтузиазм для укрепления сотрудничества.

Во-вторых, китайские технологии и предприятия должны ухватить возможность выйти на российский рынок. После начала спецоперации большое количество европейских и американских компаний покинули рынок, а западные санкции заставили искать технологические альтернативы. Пекин и Москва имеют огромный потенциал для взаимодействия в области финансового сотрудничества, цифровой экономики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, 5G, экспорта сельскохозяйственной продукции и многих других областях.

В-третьих, необходимо укрепить союз Москвы и Пекина. У русских есть естественное чувство превосходства. Китай должен это понять, принять и научиться работать с этим, устраняя возникающие недоразумения и выстраивая новые каналы для двустороннего сотрудничества.

Автор статьи: Ван Вэнь – исполнительный декан, Институт финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете (RDCY).