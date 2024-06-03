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ИноСМИ

Украина в опасности: судьба Запада решится уже сегодня (An Nahar, Ливан)

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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

An Nahar: победа России на Украине решит дальнейшую судьбу Запада

Наступил переломный момент, пишет An Nahar. Напряженность в американо-китайских отношениях, война в Газе, нерешительность Европы – все это привело к тому, что Запад утрачивает свое влияние. По мнению автора статьи, ключевым фактором здесь станет исход конфликта на Украине, в котором Киев явно проигрывает.

Спустя два с лишним года после начала специальной военной операции (СВО) Евросоюз все еще не преодолела нерешительность и растерянность в отношении того, каким путем следует идти, чтобы не дать России одержать вопиющую победу над Украиной. Позиция Европы, решительным образом поддержанная Америкой, сыграла ключевую роль в затягивании конфликта, который, как ожидало российское руководство и, прежде всего, Владимир Путин, не продлится так долго.

В 2022 году Украине – благодаря стоящим за ней США и ЕС – удалось защитить столицу и впоследствии оттеснить российские войска в ходе первой волны их наступления. ВСУ даже начали контрнаступление, однако после его провала баланс сил изменился: Москва провела реорганизацию своих войск, а затем получила неоценимую "тайную" помощь от Китая (Китай не поставлял и поставляет России вооружения для использования на Украине. – Прим. ИноСМИ).

Пожалуй, наибольшую угрозу для Киева представляло то, что администрация Байдена в течение многих месяцев не могла провести в палате представителей конгресса США законопроект о военной и финансовой помощи Украине на 61 миллиард долларов. Это совпало с сокращением европейской поддержки, особенно со стороны таких крупных стран, как Франция, Германия и Италия, а также с неспособностью Евросоюза сформулировать четкую и единую позицию по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима и контроля за расходованием средств на Украине. Причиной стали такие страны ЕС, как Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан имеет хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, что сильно повлияло на объемы европейской помощи для Украины.

В последние недели возможности ВСУ на поле боя значительно снизились. Успех администрации Байдена в окончательном утверждении пакета военной помощи Украине в палате представителей США не смог переломить неблагоприятную ситуацию для украинской армии. Опасность для Харькова возросла в тот момент, когда ведущие европейские страны начали осознавать серьезность ситуации не только для Украины, но и для всего восточного фронта НАТО, простирающегося от Финляндии на севере до Румынии и Болгарии на юге. Трем прибалтийским республикам и Польше "угрожает" еще большая "опасность".

В этом контексте, когда баланс сил склоняется в пользу российских войск, а Москва может совершить крупный прорыв на восточном фронте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече парламентариев стран-членов альянса, состоявшейся в Софии заявил: "Союзникам по НАТО пришло время задуматься над отменой запрета на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России". Это высказывание прозвучало на фоне усиления российских атак на гражданские объекты и украинскую инфраструктуру. За этим последовало заявление Лондона о том, что он позволит Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Берлине намекнули, что рассматривают возможность разрешить Украине использовать предоставленное ими оружие для нанесения ударов по военным объектам на российской территории (Франция, Германия и США разрешили Украине бить по российской территории западным оружием. – Прим.ИноСМИ).

Все это ознаменовало собой важное изменение в курсе западной поддержки Украины под лозунгом "не допустить победы России". Хотя и Париж, и Берлин сохранили некоторую двусмысленность в своей позиции, сам факт постановки вопроса таким образом дал понять, что решение было принято втайне. Хотя Владимир Путин и раньше говорил о возможном применении ядерного оружия, а российский МИД не исключил атаки на британские военные объекты на Украине, в этот раз Европа выглядела более решительной, чем раньше, тем более что продвижение российских войск на различных участках фронтах на востоке Украины представляет угрозу не только для Харькова, но и для самой столицы – Киева.

Хотя тон центральноевропейской оси в отношении России начинает меняться, Украина страдает от фундаментальной проблемы. Некоторые члены ЕС видят решение в компромиссе, при котором Киев уступит территории, на которые претендует Москва, в то время как другие, особенно восточноевропейские страны, считают, что уступить сегодня на Украине – значит уступить завтра в прибалтийских республиках: Румынии, Польше и Финляндии (хотя Россия неоднократно заявляла, что не намерена вступать в войну с НАТО. – Прим. ИноСМИ). Отсюда и важность текущей позиции США. Американскую администрацию волнуют и другие кризисы в мире, не менее важные, чем конфликт на Украине. Война в Газе, например, очень опасна и влияет на авторитет Запада в целом и Соединенных Штатов в частности.

Кризис в отношениях между США и Китаем и судьба Тайваня представляют собой серьезный вызов влиянию Америки, миропорядку, сложившемуся после Второй мировой войны, и, как следствие, постсоветскому миру.

Это переломный момент для Запада, который сталкивается с серьезнейшими вызовами со стороны альянса Китай – Россия – Иран – Северная Корея, в то время, когда разрыв между Западом и Глобальным Югом увеличивается. Кроме того, судьба Украины определит будущее Запада на многие десятилетия вперед.

Автор: Али Хамада (علي حمادة)

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