Страны, способные вести войну в космосе, и их достижения (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: США и Россия вступили в борьбу за доступ к ресурсам в космосе

Сегодня идет серьезная космическая гонка. В авангарде стоят США, Россия, Китай, Индия, обладающие способностью вести боевые действия среди звезд. В этой связи автор статьи из Aydınlık рассматривает военный потенциал этих стран, который в итоге поможет им одержать первенство в этой борьбе.

4 октября 1957 года Советский Союз стал первой страной, запустившей в космос искусственный спутник земли "Спутник-1", после чего в мире, можно сказать, началась космическая эра. В этой связи Организация Объединенных Наций даже объявила первую неделю октября Всемирной неделей космоса, и, хотя в Турции она почти не отмечается, в других странах с энтузиазмом проводятся различные мероприятия по этому поводу. С 1957 года в сфере освоения космоса произошли важнейшие события.

В частности, во время холодной войны Советский Союз запустил в космос первое животное – собаку по кличке Лайка, – первого человека – космонавта Юрия Гагарина – и первую женщину-космонавта – Валентину Терешкову. Помимо этого, СССР стал страной, совершившей первый выход в открытый космос, благодаря космонавту Алексею Леонову, а также страной, создавшей и запустившей первую космическую станцию "Салют". Однако в дальнейшем Советский Союз в силу финансовых проблем отстал от космического агентства НАСА и с полетом американцев на Луну уступил космическую гонку Соединенным Штатам.

Сегодня космическая реальность такова: идет серьезная космическая гонка с США, Россией, Китаем и Индией в ее авангарде, некоторые страны прилагают усилия, чтобы завладеть ресурсами в космосе. При этом почти не говорится о том, что эти четыре государства также обладают способностью вести боевые действия в космическом пространстве и развязывать космические войны.

Космические системы защиты от баллистических ракет

При упоминании о космической боеспособности на ум приходит несколько вещей. Конечно, четыре упомянутых страны располагают серьезными боевыми возможностями в космосе, хотя и не в таком количестве, как в научно-фантастическом фильме "Звездные войны". Прежде всего много лет идет разработка и испытания систем, способных остановить запущенные с Земли ядерные ракеты. США в каком-то смысле пытаются сделать это с 1980 года в рамках проекта "Звездные войны", однако на сегодняшний день ни одна страна не в состоянии перехватить все ракеты. Тем не менее во время крупномасштабной войны способность сдержать баллистические ракеты с ядерными боеголовками может изменить общий ход конфликта.

Кинетические наступательные вооружения

Вторым видом вооружений, над которым работают ученые в рамках космической гонки, является Kinetic Kill Weapon, то есть кинетическое наступательное оружие. Это средство нападения, действующее по следующему принципу: при столкновении одного объекта с другим урон тем больше, чем быстрее он движется. Оно представляет собой запуск со спутников в сторону Земли чрезвычайно прочных стержней из титанового сплава или вольфрама. Металлические стержни размером с телеграфный столб, ускоряющиеся при падении на Землю, способны достигать гиперзвуковых скоростей и за счет кинетической энергии при столкновении с наземной целью могут вызвать огромный взрыв, причинить колоссальный урон и дать серьезное преимущество.

Этот проект, над которым США работают в рамках программы Thor, предполагает запуск металлических стержней с военных спутников на Землю во время наступательных действий. Более того, такие стержни, которые движутся быстрее даже баллистических ракет (причем без двигателя, только под действием ускорения свободного падения), весьма трудно перехватить.

Сложность здесь заключается в том, что сначала эти стержни необходимо перевезти с Земли в космос и установить на спутниках. Это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, однако величайшим преимуществом является то, что такое оружие создает лишь обычный взрыв, не оставляя радиоактивных осадков, и защититься от него очень сложно. Предполагается, что и у США, и у России есть экспериментальное кинетическое наступательное оружие, но не думаю, что в большом количестве. Полагаю, что имеющийся арсенал можно использовать для одной-двух важных целей.

Противоспутниковые вооружения

Третье боевое средство – AntiSatelliteWeapons, или противоспутниковое оружие. Как правило, это ракеты, запускаемые с одного спутника в сторону другого и предназначенные для перемещения в космическом пространстве. Их цель – уничтожить спутниковые возможности противоположной стороны. С помощью таких ракет можно нейтрализовать военные спутники противника. Другой метод применения таких вооружений – использование маневренного спутника, который сталкивается с другим спутником и нейтрализует его. От такого нападения довольно сложно защититься, но, конечно, вам также придется пожертвовать собственным спутником.

Еще один метод борьбы со спутниками – выведение из строя электронных систем управления спутником с помощью лазерных систем. Уничтожение спутников дистанционного наблюдения, связи, GPS противостоящей стороны, безусловно, даст серьезное преимущество в наземных конфликтах сухопутных сил.

Особенно полезны спутники дистанционного наблюдения, поскольку они сообщают вам, где именно расположены наземные, морские, воздушные силы противника, и в военном конфликте они дают вам тактическое преимущество. Кроме того, при интеграции с радиолокационными системами и другими системами защиты такие спутники позволяют вам лучше защитить свою территорию.

Чтобы одержать победу в войне, нужно прежде всего установить превосходство в воздухе и не позволить противнику летать. В этой связи эволюционировавшая тактика ведения боевых действий предполагает, что, когда сверхдержавы вступят в войну, часть конфликта будет происходить в космосе. Цель здесь состоит в том, чтобы уничтожить наблюдательный потенциал противника и, нейтрализовав атаки баллистических ракет, в то же время атаковать крупные цели с помощью кинетического наступательного оружия.

Космический боевой потенциал, которым располагают США, Россия, Китай и в определенной мере Индия, может дать им множество преимуществ в будущем. Не следует забывать, что начиная с 2030-х годов новой темой в повестке дня мира станет доступ к ресурсам в космосе. Поэтому Турции тоже необходимо срочно начать работу в этом направлении. Как сказал великий лидер Ататюрк, "будущее – за небесами".

Автор: Угур Гювен (Uğur Güven)