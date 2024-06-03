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Известия.ru

«Ростех» сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», сообщает 1 июня пресс-служба «Ростеха».

Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги», предназначенные для поражения живой силы, техники и укреплений типа «зубы дракона», что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники.

«Одной из важнейших характеристик роботизированных машин наряду с компактностью и маневренностью является их грузоподъемность. У «Депеши» она составляет 150 кг, у «Багги» ― 250 кг», ― сказано в заявлении корпорации.

Новинки способны в кратчайшие сроки доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо, а также эвакуировать раненых солдат, оставаясь незаметными для противника. Кроме того, эти дроны могут выполнять задачи по минированию местности.

«Депеша» построен на гусеничной платформе. Управление осуществляется с использованием джойстика и FPV-шлема. «Багги» создан на колесной платформе, устройство приводится в действие с помощью джойстика и планшета.

В настоящее время наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО), добавили в «Ростехе».

Ранее, 24 апреля, концерн «Калашников» представил новый миниатюрный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Каракурт» с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика — маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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