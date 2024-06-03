Войти
Военное обозрение

Показано выполнение фигуры пилотажа «бочка» турецким ударным беспилотником Bayraktar TB2

210
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Традиционно при создании тяжелых беспилотников разработчики руководствуются тремя критериями – дальность действия, грузоподъемность и малозаметность. Маневренность не входила в это уравнение. Однако турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 продемонстрировал отклонение от этого шаблона.

Компания Baykar опубликовала видео, на котором запечатлен полет данного беспилотника, в ходе которого он выполнил фигуру сложного пилотажа «бочка». Она подразумевает оборот самолета вокруг его горизонтальной оси на 360°. В зависимости от числа оборотов «бочка» бывает одинарной, полуторной и многократной. В наиболее трудных случаях она относится к фигурам высшего пилотажа.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые этот маневр был выполнен в 1905 году американцем Дэниелом Мелони. А в ходе воздушных сражений Второй мировой войны «бочка» спасла жизни множества лётчиков, позволяя им уворачиваться от огня противника. Важна она и в современной боевой авиации, давая возможность резко сменить направление полета при противоракетном уклонении. Без выполнения «бочки» невозможно реализовать большинство маневров высшего пилотажа, например, «кобру Пугачева».

Демонстрация Bayraktar TB2 «бочки» говорит о значительном потенциале, заложенном в конструкцию турецкого беспилотника. По крайней мере, так это характеризуют в самой Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.11.2007
Оценка мирового рынка новых ударных вертолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 г
19.11.2007
Израиль стремится углубить сотрудничество с Турцией в военно- технической сфере
05.10.2007
Турецкое небо прикроют российскими С-400
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
12.03.2007
С-300 нацелились на Турцию Турецкие военные потратят 1 млрд долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов
02.03.2007
На "Айдекс-2007" Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на сумму 917 млн дол (расширенная версия, включает новые данные)
22.12.2006
Компания IAI намерена расширить свое присутствие на рынке вооружений Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один