Показано выполнение фигуры пилотажа «бочка» турецким ударным беспилотником Bayraktar TB2

Источник изображения: topwar.ru

Традиционно при создании тяжелых беспилотников разработчики руководствуются тремя критериями – дальность действия, грузоподъемность и малозаметность. Маневренность не входила в это уравнение. Однако турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 продемонстрировал отклонение от этого шаблона.

Компания Baykar опубликовала видео, на котором запечатлен полет данного беспилотника, в ходе которого он выполнил фигуру сложного пилотажа «бочка». Она подразумевает оборот самолета вокруг его горизонтальной оси на 360°. В зависимости от числа оборотов «бочка» бывает одинарной, полуторной и многократной. В наиболее трудных случаях она относится к фигурам высшего пилотажа.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые этот маневр был выполнен в 1905 году американцем Дэниелом Мелони. А в ходе воздушных сражений Второй мировой войны «бочка» спасла жизни множества лётчиков, позволяя им уворачиваться от огня противника. Важна она и в современной боевой авиации, давая возможность резко сменить направление полета при противоракетном уклонении. Без выполнения «бочки» невозможно реализовать большинство маневров высшего пилотажа, например, «кобру Пугачева».

Демонстрация Bayraktar TB2 «бочки» говорит о значительном потенциале, заложенном в конструкцию турецкого беспилотника. По крайней мере, так это характеризуют в самой Турции.