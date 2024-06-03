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РИА Новости

СМИ: Запад из-за хуситов обратил внимание на подконтрольный РФ Севморпуть

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Ледоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке. Архивное фото
Ледоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

МОСКВА, 1 июня/ Радио Sputnik. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy.

"Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты.

В сравнении с Суэцким каналом новые маршруты на Севморпути позволят перевозчикам на восемь тысяч километров сократить путь из ряда европейских портов до заказчиков в Азии.

Вместе с этим в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск в интервью подчеркнула, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и держит там мощный Северный флот.

Весной радио Sputnik также рассказывало о перспективах Северного морского пути.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
СФ
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