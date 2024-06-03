СМИ: Запад из-за хуситов обратил внимание на подконтрольный РФ Севморпуть

FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов
МОСКВА, 1 июня/ Радио Sputnik. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy.
Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты.
В сравнении с Суэцким каналом новые маршруты на Севморпути позволят перевозчикам на восемь тысяч километров сократить путь из ряда европейских портов до заказчиков в Азии.
Вместе с этим в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск в интервью подчеркнула, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и держит там мощный Северный флот.
Весной радио Sputnik также рассказывало о перспективах Северного морского пути.