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Применение российского «Бронебойщика» показали на видео

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S-80FP
Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП калибра 80 мм. Источник: Рекламный листок "Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП калибра 80 мм". ОАО "НПО "Сплав" (г.Тула).

Пуск ракеты С-8ОФП «Бронебойщик» с вертолета показали на видео

Российские ударные вертолеты в зоне спецоперации получили новые неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик». Применение ракеты показали на видео, опубликованном в Telegram-канале «Война История Оружие».



На записи, сделанной пилотом вертолета Ми-28, виден пуск неуправляемой ракеты «Бронебойщик». Отмечается, что новые ракеты отличаются увеличенной боевой частью и дальностью пуска.

С-8ОФП входят в семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров, которые используют штурмовики Су-25 и боевые вертолеты. «Бронебойщик» получил осколочно-фугасную боевую часть проникающего типа и двухрежимный контактный взрыватель, позволяющий боеприпасу взрываться сразу или с замедлением.

В августе прошлого года «Институт прикладной физики» впервые представил новейшую НАР С-8КЛ с кассетной боевой частью на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В мае того же года заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил о начале серийного выпуска ракеты «Бронебойщик».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
С-8
Су-25
Компании
Техмаш НПК
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