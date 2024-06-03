Войти
Известия.ru

Бойцы ВС РФ показали работу мобильной дистанционно-управляемой платформы

178
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие группировки войск «Север» используют многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу при выполнении боевых задач. Минобороны 1 июня показало, как работает этот подвид технического средства в зоне спецоперации.


«Вы видели работу радиоуправляемой грузовой платформы, которая управляется одним оператором для транспортировки материальных средств на огневые позиции», — сообщил офицер отдела снабжения группировки войск «Север» с позывным Нива.

Оператор многофункциональной мобильной дистанционно-управляемой платформы с позывным Баргузин пояснил, что на платформу бойцы выставляют боеприпасы, продукты питания, воду и с помощью дистанционного управления доставляют на передовую. Там военнослужащие разгружают платформу и отправляют обратно. Он отметил, что из-за обилия дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) риски возросли, а платформа помогает их минимизировать при обеспечении бойцов на переднем крае фронта.

Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У данной машины она составляет 250 кг. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. Вес платформы 100 кг. Она развивает скорость до 40 км/ч. Запас хода 40 км. Тип двигателя — электромотор на каждое колесо.

Платформа может быть адаптирована под выполнение различных задач: подвоз боеприпасов и транспортировка грузов, минирование и разминирование местности, дистанционный подрыв при штурмовых действиях и другое.

У роботизированного комплекса колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета, при этом дополнительного длительного обучения операторов для этого не требуется. Легкость управления, высокая маневренность и проходимость — одни из преимущественных характеристик, рассказали в оборонном ведомстве.

28 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в рембате морпехов ТОФ и рассказал о «Царь-мангале» — технике защиты корпуса танка или БМП стальными листами. Когда корпус укрывают стальные листы ромбовидной формы, боевой машине не страшен ни один враг, в том числе атакующий с воздуха.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РТК
ТОФ
Похожие новости
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
01.08.2013
Россия осталась без вооружений и военных кораблей
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один