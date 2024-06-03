Бойцы ВС РФ показали работу мобильной дистанционно-управляемой платформы

Военнослужащие группировки войск «Север» используют многофункциональную мобильную дистанционно-управляемую платформу при выполнении боевых задач. Минобороны 1 июня показало, как работает этот подвид технического средства в зоне спецоперации.

«Вы видели работу радиоуправляемой грузовой платформы, которая управляется одним оператором для транспортировки материальных средств на огневые позиции», — сообщил офицер отдела снабжения группировки войск «Север» с позывным Нива.

Оператор многофункциональной мобильной дистанционно-управляемой платформы с позывным Баргузин пояснил, что на платформу бойцы выставляют боеприпасы, продукты питания, воду и с помощью дистанционного управления доставляют на передовую. Там военнослужащие разгружают платформу и отправляют обратно. Он отметил, что из-за обилия дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) риски возросли, а платформа помогает их минимизировать при обеспечении бойцов на переднем крае фронта.

Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У данной машины она составляет 250 кг. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. Вес платформы 100 кг. Она развивает скорость до 40 км/ч. Запас хода 40 км. Тип двигателя — электромотор на каждое колесо.

Платформа может быть адаптирована под выполнение различных задач: подвоз боеприпасов и транспортировка грузов, минирование и разминирование местности, дистанционный подрыв при штурмовых действиях и другое.

У роботизированного комплекса колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета, при этом дополнительного длительного обучения операторов для этого не требуется. Легкость управления, высокая маневренность и проходимость — одни из преимущественных характеристик, рассказали в оборонном ведомстве.

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