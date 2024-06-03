Заслон против беспилотников: ВМС Швеции развернут зенитные катера CB90

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Катер ВМС Швеции CB90

Швеция намерена выстроить в морской акватории заслон против беспилотников противника на фоне предупреждений Минобороны страны о возможном военном конфликте с Россией. Как утверждают официальные лица военного ведомства, Москва якобы заинтересована в захвате острова Готланд – «сердца Балтики».

Как указывается в издании Defense News, ВМС планируют приобрести зенитные орудия для своих быстроходных штурмовых катеров CB90 в целях противодействия беспилотникам и вертолетам, а также запас боеприпасов к ним, рассчитанный на 12 лет. Военное ведомство объявило конкурс на поставку восьми зенитных орудий стоимостью более $176 млн.

Это вооружение будет размещено на катерах CB90 местного производства. Они отличаются высокой скоростью хода и повышенной маневренностью, позволяющей делать крутые развороты, эффективно реагируя на угрозы.

Зенитные катера будут действовать во всех военно-географических районах, представляющих интерес

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается в издании, зенитные орудия, установленные на катера, могут стать более дешевой альтернативой ракетным комплексам, когда дело доходит до защиты войск от атак беспилотников.