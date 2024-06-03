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Военное обозрение

Проблемы с фрегатами типа "Констеллейшн" нарастают

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Источник изображения: topwar.ru

Строительство фрегатов, предназначенных для замены эсминцев УРО типа «Бьерк», официально началось в 2020 году с резки стали на верфи в Маринетте. На данный момент правительство США уже профинансировало строительство шести кораблей.

Однако в процессе строительства стали проявляться детали, о которых многие знали, но предпочитали не говорить. Одно из не самых удачных решений — начать строительство раньше, чем были готовы детальные чертежи.

Выяснилось, что фирма Gibbs & Cox, нанятая Пентагоном для переработки европейского проекта под требования США, существенно изменила первоначальный проект. Размеры и водоизмещение кораблей увеличились, но энергетическая установка осталась прежней.

Сейчас стоит вопрос: либо уменьшать проектную скорость (максимальную и крейсерскую), либо переделывать энергетическую установку, что повлечёт за собой массу проблем. Если не доработать энергетическую установку, то сроки службы фрегатов придётся существенно сокращать.

Кроме того, строительная перегрузка приведёт к тому, что у этих кораблей не будет запаса водоизмещения и свободных объёмов в корпусе для последующих модернизаций.

Также выяснилось, что стоимость кораблей всей программы уже оценивается в 22 миллиарда долларов. То есть, ни о какой «дешёвой» замене эсминцев УРО типа «Бьерк» речи уже не идёт. Корабли с существенно меньшим функционалом по цене всего лишь немного уступают «Бьеркам» блок II A. При том, что изначально предполагалась стоимость около 650–700 миллионов долларов за единицу. Практика показывает, что в процессе строительства цена продолжает расти. Так что 22 миллиарда — это ещё не предел.

Ещё один неприятный момент — это сроки сдачи кораблей заказчику. Когда контракт только подписывали, первый корабль должны были передать флоту в 2026 году. Учитывая, что «литоральники» планировали списать досрочно, это было не так уж плохо. Однако теперь «Констеллейшен» обещают сдать только в 2029 году, и это при условии, что за пять лет не произойдёт никаких форс-мажоров. А они, скорее всего, будут, потому что разговоры о нехватке рабочих рук на судоверфи в Маринетте идут уже давно.

И всё это происходит на фоне того, что в Китае десятый тип 055 уже вывели из дока и отбуксировали к достроечной стенке, а в доке начали сборку одиннадцатого корпуса.

На иллюстрации — разница между изначальным и американским проектами.

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Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
Разное
Строительство
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