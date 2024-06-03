Десятый тип 055 отбуксирован к достроечной стенке

Источник изображения: topwar.ru

На заставке представлено фото, которое, безусловно, вызывает интерес. Десятый корпус уже находится на стадии завершения строительства. Зная о темпах строительства в Китае, можно с уверенностью сказать, что к концу года корабль будет передан флоту.

Ещё более интересными являются спутниковые снимки судоверфи. Сейчас в сухом доке формируют очередной корпус типа 055, а также эсминец типа 052 D.

Источник изображения: topwar.ru

Интересно отметить, что предыдущие пять корпусов типа 052 D были сформированы в одном и том же сухом доке. После этого док заполнили водой, и все пять кораблей были отбуксированы к достроечной стенке. Четыре из них находятся в процессе достройки, а пятый уже вышел на ходовые испытания.

Водоизмещение Type 055 при полной загрузке составляет около 13 000 тонн, его длина — 180 метров, а ширина — 20 метров. Основным вооружением этого корабля являются 112 ячеек «универсальной VLS», в которых размещаются зенитные ракеты большой дальности HQ-9 и противокорабельные ракеты YJ-18. Помимо этого, официальные кадры, опубликованные в апреле 2022 года, показывают, что этот тип кораблей также способен использовать гиперзвуковые противокорабельные ракеты, называемые YJ-21.

Американские официальные отчёты за последние годы неоднократно заявляли, что в ближайшем будущем Type 055 сможет оснащаться противокорабельной баллистической ракетой (АШБМ).

Водоизмещение эсминцев Type 052 D составляет от 7000 до 7500 тонн. На данный момент в составе PLAN (Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая) имеется 25 кораблей этого типа.

Эсминец является новейшей версией предыдущих моделей 052B и 052C. Он оснащён 64-ячеечной пусковой установкой U-VLS, аналогичной той, что используется на эсминцах Type 055. Кроме того, на нём установлен радар типа 346A с большой фиксированной панелью активной фазированной антенной решётки (АФАР).

На последних эсминцах Type 052 B появилась новая АФАР надводного поиска, условно названная Type 368, которая заменила предыдущую РЛС Type 364. Хотя характеристики новой системы пока не известны, общее направление развития понятно.

Если учесть, что четыре фрегата Type 54 В по своим тактико-техническим характеристикам уже ближе к эсминцам Type 52, чем к фрегатам, то Пентагону есть над чем задуматься.