Воздушные бои: американский B-52 сравнили с российским Ту-95 (Asharq News, Саудовская Аравия)

По мере появления новых вызовов США делают ставку на свой стратегический бомбардировщик B-52, вкладывая десятки миллиардов долларов в его модернизацию. Однако у него есть серьезный российский конкурент – Ту-95. Автор статьи для сайта Asharq News решил сравнить два самолета и выяснить, кто все же одержит верх в небе.

Стратегический бомбардировщик B-52 эксплуатируется ВВС США с 1950-х годов. Развертывание этого самолета в Европе показывает его универсальность и неизменную актуальность в современной войне, а также повышает оперативную готовность и оперативную совместимость сил НАТО и служит сигналом для потенциальных противников.

Технологические преимущества B-52 включают в себя скрытность, интеграцию датчиков и точность наведения на цель. Эти возможности делают его особенно эффективным в различных оперативных сценариях, таких как стратегическое нападение, непосредственная авиационная поддержка, воздушный перехват, наступательная противовоздушная и морская операции.

Ожидается, что В-52 не будет выведен из эксплуатации до 2060, и для этого американские власти выделили 48,6 миллиардов долларов.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress неоднократно доказывал свою эффективность. Ожидается, что после запланированной модернизации он продолжит служить важнейшей частью оборонной стратегии США в XXI веке.

По мере появления новых угроз и развития технологического прогресса B-52 будет становиться все более актуальным и эффективным перед лицом будущих вызовов.

Сравнительный анализ

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и Ту-95 "Медведь" уже несколько десятилетий являются основой американских ВВС и российских ВКС.

Сравним эти самолеты по нескольким аспектам.

Дизайн и развитие

В-52 – 8-двигательный бомбардировщик, а Ту-95 – 4-двигательный турбовинтовой стратегический бомбардировщик и ракетная платформа.

Ту-95, также известный как "Медведь", – один из старейших образцов, состоящих на вооружении ВС РФ, и единственный в мире серийный бомбардировщик, оснащенный турбовинтовыми двигателями.

B-52, с другой стороны, часто используется в качестве тяжелого бомбардировщика.

Операционные возможности

За прошедшие годы B-52 был значительно модернизирован, и в дальнейшем планируется продлить срок его службы до 2060 года

Ту-95 также был значительно усовершенствован. Он расширил свои возможности, уйдя далеко от первоначальной роли носителя неуправляемых бомб.

Полезная нагрузка и дальность

Оба самолета могут преодолевать большие расстояния, неся при этом значительную полезную нагрузку. В-52 может нести разнообразное вооружение и имеет максимальную дальность полета без дозаправки более 8800 миль.

Ту-95, с другой стороны, был модернизирован, чтобы нести новейшие крылатые ракеты X-101.

Уровень шума

Ту-95 – один из самых громких военных самолетов. Все дело в том, что крайняя точка лопастей винта движется быстрее скорости звука.

B-52, хотя и не такой громкий, все равно заметен в небе.

Хотя и B-52, и Ту-95 обладают уникальными преимуществами и с годами модернизировались, чтобы оставаться актуальными, они выполняют несколько разные функции.