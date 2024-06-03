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Помощь Запада для Киева и клещи лимитов (Do Rzeczy, Польша)

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155-мм снаряды для Украины на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
155-мм снаряды для Украины на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Do Rzeczy: Западу выгодно продолжение, но не расширение конфликта на Украине

Помощь Запада способствует тому, чтобы бои на Украине не заканчивались, пишет Do Rzeczy. Это отличное решение для оборонной промышленности ряда стран, но Киев оно приведет к катастрофе. Никаких признаков того, что США и Европа собираются менять свою стратегию, нет.

Рышард Чарнецкий

Что касается военного противостояния в Восточной Европе, Запад ведет себя точно так же, как человек, желающий забраться на елку, но при этом ничего себе не поцарапать.

С одной стороны, он хотел бы, чтобы Украина не проиграла (как минимум), а, возможно, и вернула себе занятые Россией территории, сохранив таким образом свою территориальную целостность. С другой стороны, он не хочет эскалации военных действий. Поэтому Запад:

во-первых, не дает Киеву некоторые виды вооружения;

во-вторых, дает остальное вооружение в ограниченном объеме;

в-третьих, запрещает украинской стороне использовать ракеты, которые нанесли бы вред России на ее территории.

Таким образом, мы де-факто имеем дело с шизофренической ситуацией. По мнению Запада, теоретически Украина в военном конфликте с Россией должна выиграть. Практически западная поддержка Украины носит ограниченный характер с тем, чтобы боевые действия не распространились на территорию России, что могло бы стать толчком для реализации непредсказуемых сценариев в условиях, когда западный мир едва справляется с предсказуемыми ситуациями. Таким образом, можно сказать, что в условиях российско-украинского противостояния, которое сознательные или бездумные сторонники диалога с Россией называют "конфликтом", Запад "курит, но не затягивается". Или, может быть, Запад "делает то, что делает, но без удовольствия". Позиция "и хочется, и колется" — вот краткая характеристика военно-политической и финансовой помощи стран ЕС/НАТО Киеву.

Что это означает на практике? Помощь Запада действительно значительна, но он не ставит точку над i. Совершенно очевидно, что это военное столкновение у границ Европейского союза и Североатлантического пакта не набирает обороты, но и не заканчивается. И не закончится, пока Запад будет опасаться передать Украине оружие, которое у него есть. Конечно, Польша и прибалтийские страны при частичной поддержке Великобритании пытаются дать понять остальному Западу, что он, образно выражаясь, "должен идти ва-банк". При этом речь не идет о сбросе на Россию ядерной бомбы. Принимаемые сегодня меры поддержки Украины способствуют тому, чтобы бои там не заканчивались. Это отличное решение для оборонной промышленности ряда стран, но очень плохое для Киева.

Никаких признаков того, что Запад собирается менять эту стратегию (понятно, что не тактику), нет.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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