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ТАСС

Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины

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Премьер страны Александер Де Кроо отметил, что Бельгия является "надежным партнером США"

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил президенту США Джо Байдену на переговорах в Вашингтоне, что не разрешит применение своего оружия, включая F-16, за пределами территории Украины, передал пресс-пул Белого дома.

"Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины, - говорится в сообщении пула. - 28 мая в ходе визита президента Украины в Брюссель Бельгия взяла на себя обязательство поставить Украине 30 F-16 к 2028 года".

При этом Де Кроо подчеркнул, что Бельгия является "надежным партнером США". Он заявил о необходимости для Европы и США "сохранять единство" и делать все, что необходимо, "чтобы защищать себя и помогать Украине". 

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Страны
Бельгия
США
Украина
Продукция
F-16
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