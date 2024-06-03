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Военное обозрение

Американская антидроновая пулеметная система Bullfrog готовится к демонстрации

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Источник изображения: topwar.ru

Разрабатываемая американской компанией Allen Control Systems роботизированная система Bullfrog, предназначенная для борьбы с дронами, в скором времени будет готова к демонстрации. Ее показ состоится в рамках мероприятия T-REX 24-2 (19-26 августа).

Система Bullfrog («Лягушка-бык») включает в себя 7,62-мм пулемет M240, работа которого интегрирована с передовыми технологиями, такими как компьютерное [«машинное»] зрение и ИИ. Эта система предназначена для эффективной и экономичной нейтрализации вражеских беспилотников и позиционируется в качестве альтернативы более дорогим зенитно-ракетным комплексам.

Недавние достижения в области технологий дронов сделали их более устойчивыми к радиочастотному подавлению. Единственный надежный способ вывести их из строя – это нанести кинетическое поражение, которое физически повреждает или уничтожает БПЛА

- говорится на сайте компании.

Bullfrog представляет собой пулеметную дистанционно управляемую башню, предназначенную для обнаружения, идентификации и нейтрализации вражеских БПЛА. Она отличается небольшим весом, имея массу менее 180 кг, и работает от 24 В постоянного тока, что упрощает интеграцию со стандартной техникой НАТО. Система подходит как для проведения мобильных операций, так и для стационарной защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Bullfrog может работать как в автономном, так и в полуавтономном режимах, нацеливаясь на БПЛА класса 1-3 [весом до 600 кг, эшелоном полета менее 180 и скоростью менее 250 узлов].

Комплекс оснащен исключительно пассивной системой обнаружения, которая не излучает сигналов, что повышает безопасность его эксплуатации. Открытая архитектура башни поддерживает интеграцию с существующими системами командования и управления и радаром. Точность обнаружения гарантируется системой визуального контроля, основанной на картотеке, включающей миллионы изображений.

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США
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