Китай представил концепт автономной ударной подлодки UUV300CD

Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания Poly Technology представила на выставке DSA в Куала-Лумпуре (6-9 мая, Малайзия) концепт своей новой разработки – автономную ударную подлодку UUV300CD.

Созданный в компактной конфигурации беспилотник предназначен для выполнения широкого спектра задач, но в первую очередь ориентирован на поражение вражеских целей. Автономная субмарина оборудована сенсорами для ведения разведки и может использоваться для скрытного минирования.

Ударные системы представлены 380-мм торпедными аппаратами, размещенными в носовой части, которые также можно использовать для запуска ракет. В корме располагаются подводные беспилотники многофункционального назначения.

В задней части UUV300CB находится электрическая двигательная установка. Гребной винт прикрыт обрамляющей его конструкцией для уменьшения сигнатуры. Разработчик указывает, что субмарина отличается особенно низкой подводной акустикой, генерируя очень мало шума – менее 140 децибел.

Источник изображения: topwar.ru

Водоизмещение подлодки составляет 50 тонн, размеры 11,5 м в длину и 1,6 м в диаметре. Субмарина способна преодолевать 450 миль на скорости 5 узлов (максимальная – 12 узлов). Рабочая глубина составляет 300 м.

В верхней части корпуса расположена неподвижная мачта с оптико-электронным модулем, снаряженным различной аппаратурой разведки и наблюдения, позволяющей обнаруживать и идентифицировать вражеские объекты и давать по ним целеуказание. Имеется пассивный сонар.

Учитывая скрытность КНР в плане демонстрации состоящих на вооружении систем, можно предположить, что UUV300CD уже имеется «в железе».