Финляндия разрешает Украине использовать переданное оружие для атак по России

Хельсинки. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Переданное Финляндией Украине оружие можно использовать для атак по России, заявил президент Александр Стубб.

"Не будет проблемой, если Украина использует полученное оружие для удара по России. В ситуации войны я не вижу проблемы в том, что оружие, которое предоставляется Украине, также используется для войны", - сказал Стубб в пятницу на встрече с финскими журналистами в Стокгольме

Он пояснил, что "это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией", сообщает портал телерадиовещания Yle.

"Я не вижу в этом никакого риска", - добавил президент Финляндии.