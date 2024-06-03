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Интерфакс-АВН

Финляндия разрешает Украине использовать переданное оружие для атак по России

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Избранный президент Финляндии Александр Стубб
Избранный президент Финляндии Александр Стубб.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Хельсинки. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Переданное Финляндией Украине оружие можно использовать для атак по России, заявил президент Александр Стубб.

"Не будет проблемой, если Украина использует полученное оружие для удара по России. В ситуации войны я не вижу проблемы в том, что оружие, которое предоставляется Украине, также используется для войны", - сказал Стубб в пятницу на встрече с финскими журналистами в Стокгольме

Он пояснил, что "это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией", сообщает портал телерадиовещания Yle.

"Я не вижу в этом никакого риска", - добавил президент Финляндии.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Украина
Финляндия
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