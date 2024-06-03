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ООН и Международный астрономический союз приступили к «разделке» Луны

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

The Conversation: Луну разделят под базы и астрономические обсерватории

Международный астрономический союз (МАС) создал рабочую группу для взаимодействия с ООН, чтобы приступить к «разделке» районов Луны, которые перспективны либо для строительства лунных баз, либо для обсерваторий. Об этом пишет издание The Conversation.

Предполагается, что к 2035 году американские и китайские ракеты смогут доставлять людей на долговременные лунные базы. Базы будут размещены вблизи Южного полюса из-за почти непрерывного поступления солнечной энергии и обильных источников воды, которые находятся в постоянно затененных районах поблизости, внутри кратеров.

Определенные районы Луны представляют большую ценность не только с точки зрения строительства обитаемой базы, но и для уникальных астрономических исследований. Обратная стороны Луны защищена от земных радиопомех, поэтому считается подходящей для наблюдения низкочастотных радиоволн, содержащих информацию о темных веках Вселенной, когда еще не сформировались звезды и галактики. Кроме того, в лунных полярных регионах нет сейсмической активности, поэтому там можно разместить детекторы гравитационных волн, достаточно чувствительные для обнаружения пар черных дыр, которые вот-вот сольются.

Однако исследование показало, что строительство баз на Луне может препятствовать наблюдениям радиоволн и гравитационных волн из-за возможных помех и вибраций. Так, добыча воды может нарушить тонкую настройку гравитационно-волновых телескопов. Группировки спутников, которые планируется разместить на орбите Луны, могут помешать наблюдениям радиоволн очень низкой частоты.

Авторы отмечают, что существует несколько альтернативных мест для размещения телескопов. Рабочая группа МАС собирается ранжировать районы Луны по степени их важности для каждого типа телескопов и обговорить это с ключевым комитетом ООН. Это поможет астрономам, астронавтам из разных стран и частным лицам разделить естественный спутник, отмечают авторы.

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