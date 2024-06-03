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Военное обозрение

Показаны кадры учений по «туннельной» войне с применением специальных дронов MTGR

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Источник изображения: topwar.ru

На днях американские военные провели учения по ведению «туннельной» войны в Тифните, Марокко, в рамках маневров African Lion 2024. Кадры этих учений были опубликованы Минобороны США.

Туннельная война предполагает использование подземных ходов для проведения военных операций, как наступательных, так и оборонительных. Это включает в себя создание подземных сооружений и коммуникаций или использование имеющихся, в том числе естественных, для нападения либо обороны. Благодаря туннелям может осуществляться подрыв укреплений, проведение внезапных атак, организации засад, скрытная переброска войск и прочие тактические действия.

Так, в ходе битвы за Авдеевку российские бойцы расчистили канализационную трубу и использовали ее как ход для проникновения в тыл противника. Эта успешно проведенная операция стала одним из ключевых моментов сражения за мощный укрепрайон ВСУ, закончившегося победой ВС РФ.

Однако в наибольшей мере туннели используются на Ближнем Востоке, например, в ходе сирийской войны всеми сторонами конфликта или ХАМАС в его противостоянии с израильской армией.

США при ведении туннельной войны стали полагаться на специализированные под неё беспилотники MTGR – «микротактический наземный робот», кадры работы которого были показаны Пентагоном.

Источник изображения: topwar.ru

Производимый в Израиле MTGR имеет длину 45,5 см, ширину 36,8 см и высоту 14,5 см. Масса составляет 7,3-8,6 кг в зависимости от шасси, максимальная полезная нагрузка 10 кг. Дрон может работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Беспилотник может взбираться на лестницы под углом 45° и высотой 20 см. Максимальная высота преодолеваемых препятствий составляет 35 см. Время работы 2-4 часа (при двойном наборе батарей).

Восемь камер х10 и ночным режимом видения просматривают окружающую обстановку на 360°.

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Страны
Израиль
Марокко
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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