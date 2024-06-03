«Башня от Abrams, корпус от «Арматы»: новый северокорейский танк Cheonma-2

Источник изображения: topwar.ru

29 мая 2024 года в КНДР было объявлено, что новый танк, ранее известный под обозначениями M2020 и M2024, получил официальное название Cheonma-2.

Это продукт развития северокорейского танкостроения, которое первоначально опиралось на советские и китайские модели, такие как Т-34 и Type 59

- говорится в издании Army Recognition.

В 1970-х годах КНДР начала производство собственных танков серии Chonma-ho на базе советского Т-62. В этой линейке в 1980-х годах было несколько модификаций с улучшениями брони, огневой мощи и мобильности. В 1990-х годах появление Songun-915, который вобрал в себя черты российского Т-72 и китайского Type 88, ознаменовало сдвиг в сторону большей самостоятельности в оборонном производстве, хотя иностранные технологии все еще были интегрированы.

Источник изображения: topwar.ru

В 21 веке Пхеньян представил Pokpung-ho, модернизированные версии которого находились под влиянием советского ОБТ Т-80 и китайского Type 96. Совсем недавно были продемонстрированы модели M2020 и M2024, которые теперь называются Cheonma-2. Впервые M2020 был показан в октябре 2020 года на военном параде. После этого данная машина пошла в производство, которое набрало ускоренные обороты благодаря модернизации производства на танковом заводе Kusong, включая удвоение производственных мощностей. 14 марта 2024 года в ходе военных учений был представлен несколько измененный вариант M2024.

Как указывается в издании, Cheonma-2 имеет башню, «похожую на таковую у американского M1A2 Abrams». Она оснащена 21 блоком ДЗ и 6 дымовыми ПУ. Расположенное слева от орудия отверстие, вероятно, предназначено для размещения устройства наблюдения. Спереди имеются компоненты, напоминающие КАЗ.

В башне установлена ПУ для двух ПТУР, которая может поворачиваться подобно TOW на американском Bradley. Считается, что это ракеты Bulsae-3, похожие на российский «Корнет». На каждой стороне башни установлены блоки ДЗ, дымовые гранатометы и блоки КАЗ. В верхней части башни установлено метеорологическое оборудование, антенны, системы наблюдения, панорамный прицел командира, прицел наводчика, эпископ, противопожарные панели и в задней части ящик для размещения грузов.

Источник изображения: topwar.ru

Танк предполагаемым весом 50-55 тонн оборудован двигателем мощностью не менее 1200 л.с., обеспечивающим максимальную скорость порядка 65 км/ч. Вероятно, он оснащен современными СУО и системами связи. Основное вооружение представлено 125-мм гладкоствольной пушкой, аналогичной советской 2А46, которая способна стрелять различными типами снарядов и предположительно работает в паре с автоматом заряжания. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемёт и 30-мм автоматический гранатомёт.

Как отмечается, корпус, «похожий на таковой у российской Т-14 «Армата», оснащен 10 блоками ДЗ с каждой стороны, ступеньками для экипажа, перископами для механика-водителя, большими решетками для отвода тепла из двигателя и модифицированной выхлопной системой. Система подвески состоит из 7 опорных катков с каждой стороны. Она прикрыта защитными броневыми листами и полимерными или резиновыми экранами. Решетчатая броня в задней части башни и по бокам обеспечивает дополнительную защиту, хотя в задней части корпуса она отсутствует.