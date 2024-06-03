Войти
Военное обозрение

«Башня от Abrams, корпус от «Арматы»: новый северокорейский танк Cheonma-2

199
0
0

Источник изображения: topwar.ru

29 мая 2024 года в КНДР было объявлено, что новый танк, ранее известный под обозначениями M2020 и M2024, получил официальное название Cheonma-2.

Это продукт развития северокорейского танкостроения, которое первоначально опиралось на советские и китайские модели, такие как Т-34 и Type 59

- говорится в издании Army Recognition.

В 1970-х годах КНДР начала производство собственных танков серии Chonma-ho на базе советского Т-62. В этой линейке в 1980-х годах было несколько модификаций с улучшениями брони, огневой мощи и мобильности. В 1990-х годах появление Songun-915, который вобрал в себя черты российского Т-72 и китайского Type 88, ознаменовало сдвиг в сторону большей самостоятельности в оборонном производстве, хотя иностранные технологии все еще были интегрированы.

Источник изображения: topwar.ru

В 21 веке Пхеньян представил Pokpung-ho, модернизированные версии которого находились под влиянием советского ОБТ Т-80 и китайского Type 96. Совсем недавно были продемонстрированы модели M2020 и M2024, которые теперь называются Cheonma-2. Впервые M2020 был показан в октябре 2020 года на военном параде. После этого данная машина пошла в производство, которое набрало ускоренные обороты благодаря модернизации производства на танковом заводе Kusong, включая удвоение производственных мощностей. 14 марта 2024 года в ходе военных учений был представлен несколько измененный вариант M2024.

Как указывается в издании, Cheonma-2 имеет башню, «похожую на таковую у американского M1A2 Abrams». Она оснащена 21 блоком ДЗ и 6 дымовыми ПУ. Расположенное слева от орудия отверстие, вероятно, предназначено для размещения устройства наблюдения. Спереди имеются компоненты, напоминающие КАЗ.

В башне установлена ПУ для двух ПТУР, которая может поворачиваться подобно TOW на американском Bradley. Считается, что это ракеты Bulsae-3, похожие на российский «Корнет». На каждой стороне башни установлены блоки ДЗ, дымовые гранатометы и блоки КАЗ. В верхней части башни установлено метеорологическое оборудование, антенны, системы наблюдения, панорамный прицел командира, прицел наводчика, эпископ, противопожарные панели и в задней части ящик для размещения грузов.

Источник изображения: topwar.ru

Танк предполагаемым весом 50-55 тонн оборудован двигателем мощностью не менее 1200 л.с., обеспечивающим максимальную скорость порядка 65 км/ч. Вероятно, он оснащен современными СУО и системами связи. Основное вооружение представлено 125-мм гладкоствольной пушкой, аналогичной советской 2А46, которая способна стрелять различными типами снарядов и предположительно работает в паре с автоматом заряжания. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемёт и 30-мм автоматический гранатомёт.

Как отмечается, корпус, «похожий на таковой у российской Т-14 «Армата», оснащен 10 блоками ДЗ с каждой стороны, ступеньками для экипажа, перископами для механика-водителя, большими решетками для отвода тепла из двигателя и модифицированной выхлопной системой. Система подвески состоит из 7 опорных катков с каждой стороны. Она прикрыта защитными броневыми листами и полимерными или резиновыми экранами. Решетчатая броня в задней части башни и по бокам обеспечивает дополнительную защиту, хотя в задней части корпуса она отсутствует.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
2А46
BGM-71 ТOW
Bradley
M1 Abrams
Type 59
Type 96
Армата
Корнет
Т-62
Т-72
Т-80
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
10.04.2019
The National Interest (США): у России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
14.06.2018
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один