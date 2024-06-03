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ТАСС

Бербок напомнила, что ФРГ поставит Украине еще одну систему Patriot

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила, что ФРГ поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot и предоставит €500 млн.

"В НАТО мы придерживаемся принципа "один за всех, все за одного", - приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в X (ранее Twitter). "Сейчас мы должны продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия поставляет еще одну систему Patriot и предоставляет еще 500 млн евро", - добавила министр, заметив, что впереди еще многое предстоит сделать.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Одессу пообещал Киеву еще один пакет военной помощи объемом €500 млн. В рамках поездки глава Минобороны Германии также провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более €7 млрд. Всего Германия поставила Украине две системы Patriot. В скором времени Киев должен получить от ФРГ еще одну систему Patriot - уже третью по счету.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Patriot ЗРК
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