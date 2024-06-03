Войти
ТАСС

В Аргентине заявили, что не будут производить вооружения для Украины

199
0
0
Флаг Аргентины
Флаг Аргентины.
Источник изображения: © flickr.com / Finizio

Официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни отметил, что в стране нет таких возможностей

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /ТАСС/. Аргентина не рассматривает возможность совместного с Украиной производства вооружений. Об этом заявил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни.

"Этого не будет. Болего того, у нас нет возможности для производства того, что упоминалось в новостной заметке об Украине и возможных намерениях. Ничего такого не планируется в отношении совместной работы", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая, сказал журналистам из латиноамериканских стран, что Киев "хотел бы организовать совместное производство" дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной. "Мы готовы начать такое производство как на Украине, так и в Аргентине. Мы готовы сотрудничать и делать совместное производство, поделиться технологиями, которые Украина получила", - приводит его слова газета La Nacion. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
08.04.2013
Рынок военных самолетов и БЛА стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один