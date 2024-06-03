В Аргентине заявили, что не будут производить вооружения для Украины

Официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни отметил, что в стране нет таких возможностей

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /ТАСС/. Аргентина не рассматривает возможность совместного с Украиной производства вооружений. Об этом заявил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни.

"Этого не будет. Болего того, у нас нет возможности для производства того, что упоминалось в новостной заметке об Украине и возможных намерениях. Ничего такого не планируется в отношении совместной работы", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая, сказал журналистам из латиноамериканских стран, что Киев "хотел бы организовать совместное производство" дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной. "Мы готовы начать такое производство как на Украине, так и в Аргентине. Мы готовы сотрудничать и делать совместное производство, поделиться технологиями, которые Украина получила", - приводит его слова газета La Nacion.