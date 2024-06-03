Войти
ТАСС

Киев считает своим "самым главным врагом" медленные поставки оружия Западом

211
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Omar Havana

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на обучение ВСУ с западной техникой уходят месяцы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за долгую процедуру предоставления оружия Киеву и назвал медленные поставки "самым главным врагом".

"Мы благодарны и партнерам, и США, большой пакет проголосован в Конгрессе. Но за этим пакетом после голосования еще должны быть шаги согласования, а потом поставок, а если какая-то новая техника, то это тренировки и так далее. То есть от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше. И это, мне кажется, на сегодня самый главный наш враг. Самый главный наш враг - это медленные поставки", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.

По словам Зеленского, на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с западной техникой уходят месяцы. "Самая сложная ситуация со временем. Самая большая проблема - это время и поставки этой техники. <...> сначала месяцы обучения, потому нужны еще месяцы поставок", - добавил он.

Всего три дня назад Зеленский на брифинге в Брюсселе записал во враги Киева страны, которые не определились с участием в "мирном саммите" в Швейцарии. По его словам, мировые лидеры, сохраняющие молчание по вопросу участия, даже хуже, чем враги. В частности, он раскритиковал президента США Джо Байдена, который, вероятно, не примет участие в конференции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Швейцария
Похожие новости
18.04.2008
Прямо в цель
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
20.09.2007
В преддверии открытия международной авиационной выставки "Авиэйшн экспо Чайна-2007"
21.06.2007
Новый украинско-российский Ан-148 продемонстрировал свои летные характеристики на авиасалоне во Франции
18.04.2007
Седьмой "Гидроавиасалон" пройдет в Геленджике 4-7 сентября 2008 года
14.03.2007
Для украинского МЧС будет создан парк специальных самолетов и вертолетов - президент "Мотор Сич"
17.01.2007
Аэронавты XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один