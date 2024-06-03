Киев считает своим "самым главным врагом" медленные поставки оружия Западом

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на обучение ВСУ с западной техникой уходят месяцы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за долгую процедуру предоставления оружия Киеву и назвал медленные поставки "самым главным врагом".

"Мы благодарны и партнерам, и США, большой пакет проголосован в Конгрессе. Но за этим пакетом после голосования еще должны быть шаги согласования, а потом поставок, а если какая-то новая техника, то это тренировки и так далее. То есть от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше. И это, мне кажется, на сегодня самый главный наш враг. Самый главный наш враг - это медленные поставки", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.

По словам Зеленского, на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с западной техникой уходят месяцы. "Самая сложная ситуация со временем. Самая большая проблема - это время и поставки этой техники. <...> сначала месяцы обучения, потому нужны еще месяцы поставок", - добавил он.

Всего три дня назад Зеленский на брифинге в Брюсселе записал во враги Киева страны, которые не определились с участием в "мирном саммите" в Швейцарии. По его словам, мировые лидеры, сохраняющие молчание по вопросу участия, даже хуже, чем враги. В частности, он раскритиковал президента США Джо Байдена, который, вероятно, не примет участие в конференции.